Peso do cometa 3I/ATLAS faz Harvard reforçar teoria alienígena

Professor de Harvard diz que cometa 3I/ATLAS pode ser nave / Crédito: Divulgação/Noir Lab

Novas descobertas e pesquisas sobre o cometa 3I Atlas movimentam a sociedade astrônoma desde a sua identificação como o terceiro objeto interestelar da história. Um dos mistérios que envolviam o objeto era sobre o seu tamanho real. Até agosto deste ano, pesquisas apontavam que seu diâmetro estava entre 400 metros e 5,6 quilômetros.

Os dados foram coletados por telescópios de alta resolução, como o Hubble e o James Webb, que captou o cometa em julho deste ano pela primeira vez. Em questão de peso, eram estimados cerca de 33 bilhões de toneladas. Entretanto, para o astrofísico e professor de Harvard, Avi Loeb, pesa quase duas vezes mais, com mais de 50 bilhões de toneladas. Embora a Nasa tenha explicado que o cometa está apenas de passagem pela Via Láctea e segue um caminho contínuo, o estudioso acredita que suas descrições seriam melhor explicadas se fosse uma nave alienígena. Para Loeb, seu tamanho é grande demais, assim como suas características, consideradas “incomuns” para um objeto natural. As informações são do seu blog.

Por outro lado, as últimas descobertas do 3I/Atlas, como o sinal de rádio vindo dele, mostram que as suas métricas e movimentação estão dentro do esperado para um cometa. Leia mais Onde está o cometa 3I/Atlas hoje e por que gerou alerta da Nasa Sobre o assunto Onde está o cometa 3I/Atlas hoje e por que gerou alerta da Nasa

Tamanho do 3I/Atlas: o que disse o astrofísico de Harvard? O astrofísico israelita-americano Avi Loeb é conhecido por liderar o Projeto Galileo, da Universidade de Harvard, que busca por evidências extraterrestres na identificação de objetos interestelares.

No momento de pesquisa deste novo destaque e mistério astronômico, Loeb tem levantado algumas teorias que contradizem o que foi levantado por outros estudiosos, como que realmente é o 3I/Atlas. Em seu blog no Medium, apontou uma estimação ainda maior para o cometa. “A massa estimada de mais de 50 bilhões de toneladas é pelo menos um milhão de vezes maior que a do 1I/Oumuamua (primeiro objeto interestelar identificado)", escreveu. Além disso, apontou que seus jatos, que seriam da camada que envolve o objeto, são propulsores tecnológicos, insistindo na ideia de ser uma nave espacial.