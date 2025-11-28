Cometa 3i Atlas: confira as últimas notícias divulgadas pela Nasa

Cometa 3i Atlas: confira as últimas notícias divulgadas pela NasaA agência espacial fez uma coletiva de imprensa para falar sobre o cometa 3i Atlas no dia 19 de novembro; saiba o que foi dito na transmissão ao vivo
Com novas descobertas e imagens, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) revelou novas informações sobre o cometa 3i Atlas em transmissão ao vivo no dia 19 de novembro.
Descoberto em julho deste ano, é o terceiro objeto interestelar descoberto na história. Antes deles, foram o asteroide 1I/Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).
Na coletiva estatal, foram feitas análises preliminares do cometa com as observações de mais de 20 missões realizadas no Sistema Solar para o seu estudo.
3i Atlas: confira informações divulgadas pela Nasa
Para acalmar os rumores sobre o cometa, a agência espacial norte-americana fez a transmissão para compartilhar informações e desmentir outras; veja as mais importantes:
1. O 3i Atlas não é uma nave alienígena, é um cometa
Uma das principais hipóteses levantadas sobre o 3i Atlas era de que seria uma nave alienígena. No entanto, a teoria foi desmentida.
“Ele [3i Atlas] tem a aparência e o comportamento de um cometa. Todas as evidências apontam para que seja um cometa”, disse Amit Kshatriya, administrador associado da Nasa, durante a coletiva.
Inicialmente, a possibilidade de uma invasão alienígena teria começado quando o astrofísico da Universidade de Harvard (EUA), Avi Loeb, divulgou um estudo sem revisão que apontava que as características do cometa eram parecidos com as de uma nave disfarçada.
A agência espacial desmentiu o que foi apresentado, afirmando que o 3i Atlas tem as proporções esperadas para um cometa. Além disso, não apresenta perigo para a Terra ou para qualquer outro planeta pela sua trajetória.
2. Sua identificação é uma oportunidade para novas descobertas e análises de sistemas antigos
Em um dos estudos realizados sobre o cometa, foi descoberto que estaria viajando pelo espaço a milhões de anos. Não só isso, mas que sua origem seria de outro sistema, este bem mais distante e antigo que o Solar.
Com a confirmação do que foi dito anteriormente pela agência e outros cientistas do mundo, o cientista da Nasa, Tom Statler, afirmou que “é uma nova janela para a composição e a história de outros sistemas solares”.
3. O cometa tem sido acompanhado por monitoramento da Nasa
Apesar de novas descobertas e estudos terem partido de outros cientistas, a Nasa tem observado o 3i Atlas desde a sua descoberta, em julho deste ano.
Pela dificuldade de uma observação terrestre, foram realizados rastreamentos do visitante interestelar por equipes da agência. Com isso, instrumentos localizados em vários locais do Sistema Solar, como Júpiter, onde está a sonda Juno.
4. A composição química do 3i Atlas realmente chamou a atenção da comunidade científica
Ao passar pelo periélio, ponto mais próximo do sol, em outubro deste ano, foi identificada uma grande quantidade de dióxido de carbono e a presença de gelo em seu núcleo. Isso indica sua origem de uma região fria da Via Láctea.
Além do que foi observado, é revolto com uma poeira densa, o que não é comum de ser observado.
Mesmo com suas particularidades, os cientistas afirmaram que o 3i Atlas se comporta como um cometa típico, com velocidade e peso dentro do esperado.
3i Atlas: o que vem depois destas informações?
Na transmissão, emitida ao vivo pelo YouTube da Nasa, os cientistas apresentaram as informações e imagens inéditas. Elas podem ser conferidas no site e no vídeo da coletiva de imprensa.
Apesar dos avanços, o cometa continuará sendo investigado pelos cientistas, que ainda buscam por mais respostas. “Ainda estamos aprendendo, inclusive, sobre quais perguntas ainda precisamos fazer. E isso, claro, é o processo científico em ação”, disse Tom Statler.
É esperado que novas informações do cometa cheguem em março de 2026, quando passar pela órbita de Júpiter. A sonda Juno, da Nasa, poderá captar sua frequência sonora, como aconteceu no começo deste mês.