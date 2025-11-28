Cometa 3i Atlas: confira as últimas notícias divulgadas pela Nasa

Além das informações sobre o 3i Atlas, a Nasa divulgou novas imagens do cometa durante coletiva de imprensa / Crédito: Divulgação/Nasa

Com novas descobertas e imagens, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) revelou novas informações sobre o cometa 3i Atlas em transmissão ao vivo no dia 19 de novembro. Descoberto em julho deste ano, é o terceiro objeto interestelar descoberto na história. Antes deles, foram o asteroide 1I/Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).

Na coletiva estatal, foram feitas análises preliminares do cometa com as observações de mais de 20 missões realizadas no Sistema Solar para o seu estudo.

3i Atlas: confira informações divulgadas pela Nasa Para acalmar os rumores sobre o cometa, a agência espacial norte-americana fez a transmissão para compartilhar informações e desmentir outras; veja as mais importantes: 1. O 3i Atlas não é uma nave alienígena, é um cometa Uma das principais hipóteses levantadas sobre o 3i Atlas era de que seria uma nave alienígena. No entanto, a teoria foi desmentida. “Ele [3i Atlas] tem a aparência e o comportamento de um cometa. Todas as evidências apontam para que seja um cometa”, disse Amit Kshatriya, administrador associado da Nasa, durante a coletiva.

Inicialmente, a possibilidade de uma invasão alienígena teria começado quando o astrofísico da Universidade de Harvard (EUA), Avi Loeb, divulgou um estudo sem revisão que apontava que as características do cometa eram parecidos com as de uma nave disfarçada. A agência espacial desmentiu o que foi apresentado, afirmando que o 3i Atlas tem as proporções esperadas para um cometa. Além disso, não apresenta perigo para a Terra ou para qualquer outro planeta pela sua trajetória.

2. Sua identificação é uma oportunidade para novas descobertas e análises de sistemas antigos Em um dos estudos realizados sobre o cometa, foi descoberto que estaria viajando pelo espaço a milhões de anos. Não só isso, mas que sua origem seria de outro sistema, este bem mais distante e antigo que o Solar.

Com a confirmação do que foi dito anteriormente pela agência e outros cientistas do mundo, o cientista da Nasa, Tom Statler, afirmou que “é uma nova janela para a composição e a história de outros sistemas solares”. 3. O cometa tem sido acompanhado por monitoramento da Nasa Apesar de novas descobertas e estudos terem partido de outros cientistas, a Nasa tem observado o 3i Atlas desde a sua descoberta, em julho deste ano. Pela dificuldade de uma observação terrestre, foram realizados rastreamentos do visitante interestelar por equipes da agência. Com isso, instrumentos localizados em vários locais do Sistema Solar, como Júpiter, onde está a sonda Juno.

4. A composição química do 3i Atlas realmente chamou a atenção da comunidade científica Ao passar pelo periélio, ponto mais próximo do sol, em outubro deste ano, foi identificada uma grande quantidade de dióxido de carbono e a presença de gelo em seu núcleo. Isso indica sua origem de uma região fria da Via Láctea. Além do que foi observado, é revolto com uma poeira densa, o que não é comum de ser observado. Mesmo com suas particularidades, os cientistas afirmaram que o 3i Atlas se comporta como um cometa típico, com velocidade e peso dentro do esperado.