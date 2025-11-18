O que é o cometa 3I/Atlas? E por que ele alimentou as teorias da conspiração sobre naves alienígenas?

Observatório Intl Gemini/NOIRLab/NSF/Aura/Shadow the Scientist; Proc.: J Miller, M Rodriguez, TA Rector, M Zamani A maioria dos cientistas concorda que ele é um cometa. Mas isso não impediu as especulações sobre visitas alienígenas e o fim da humanidade. O 3I/Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar (de fora do nosso Sistema Solar) a ser identificado no nosso céu. Por isso, seu nome começa com "3I".

Ao contrário da maioria dos cometas conhecidos que orbitam o Sol, o trajeto e a velocidade do 3I/Atlas indicam que ele veio de outro ponto da nossa galáxia e está voando em uma visita única, até deixar o nosso canto do Universo no início do ano que vem. Algumas das suas características fizeram com que um astrofísico de Harvard (o professor Avi Loeb) e uma série de meios de comunicação e usuários de redes sociais se divertissem com a possibilidade de que ele fosse artificial. Elon Musk chegou a se pronunciar a respeito e até a estrela americana Kim Kardashian postou no X, antigo Twitter: "Espere... qual é a fofoca sobre o 3I Atlas?!?!!!!!!!?????" Mas a Nasa e a imensa maioria dos astrônomos deixam bem claro que todas as observações feitas até agora podem ser explicadas por fenômenos naturais, não causados por alienígenas.

O que sabemos até agora? O telescópio Atlas, financiado pela Nasa no Chile, foi o primeiro a observar o 3I/Atlas, em julho de 2025, entusiasmando os astrônomos de todo o mundo. Atlas/Universidade do Havaí/Nasa O telescópio Atlas observa o céu noturno em busca de objetos que teriam potencial para colidir com a Terra "Provavelmente temos ainda alguns meses e nunca mais veremos este objeto", explica o professor de astrofísica Chris Lintott, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. "Por isso, estamos desesperados para conseguir o máximo de dados que pudermos, enquanto for possível."

Houve quem relatasse que ele teria o tamanho da ilha de Manhattan, em Nova York (EUA). Mas as medições feitas em agosto pelo Telescópio Espacial Hubble, da Nasa, sugerem que seu diâmetro poderá ser de 440 m a 5,6 km. A agência espacial americana afirma que o objeto viajava pelo espaço à velocidade de cerca de 61 km por segundo quando foi descoberto. De onde ele veio? Os astrônomos acham que o 3I/Atlas se formou durante o nascimento de um sistema estelar distante e viaja pelo espaço interestelar há bilhões de anos.

Ele pode ser o cometa mais velho que conhecemos. Um estudo indicou que sua idade seria de mais de 7 bilhões de anos. Se for verdade, o 3I/Atlas seria mais velho que o nosso próprio Sistema Solar, que surgiu há "apenas" 4,6 bilhões de anos. "Isso significa que ele nos conta o que estava acontecendo no início da história da galáxia", explica Lintott.