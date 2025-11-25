Anomalias ocultas podem indicar entrada secreta em pirâmide

Pesquisadores identificaram duas cavidades preenchidas com ar na Pirâmide de Miquerinos, no Egito / Crédito: Reprodução / Universidade Técnica de Munique

A pirâmide de Miquerinos – a menor e provavelmente a menos alterada desde o Antigo Império das três grandes estruturas de Gizé – está novamente no centro das atenções arqueológicas. Desta vez, o interesse parte de uma equipe conjunta da Universidade do Cairo e da Universidade Técnica de Munique (TUM), no âmbito do projeto ScanPyramids, que identificou duas cavidades preenchidas com ar logo atrás de uma área de blocos na face leste da construção.

Essa chamou a atenção porque esse tipo de acabamento só aparece nos blocos que circundam a entrada principal no lado norte. Foi precisamente essa semelhança que, em 2019, levou o pesquisador independente Stijn van den Hoven a propor a existência de uma segunda entrada, escondida atrás desse misterioso revestimento liso da pirâmide, construída durante o reinado do faraó Menkaure (aproximadamente entre 2490 e 2472 a.C.). Para investigar a antiga estrutura sem a danificar, os cientistas empregaram três métodos complementares: radar de penetração no solo (GPR), ultrassom (UST) e tomografia de resistividade elétrica (ERT).

A combinação dessas técnicas e um sofisticado método de fusão de imagens permitiu identificar duas anomalias estruturais com alto grau de probabilidade. Antecâmara para entrada secreta? Segundo os dados obtidos pela equipe de pesquisa, as cavidades estão localizadas a 1,4 e 1,13 metros, respectivamente, atrás da fachada externa. A primeira anomalia, designada A1, mede aproximadamente 1 metro de altura por 1,5 metros de largura, enquanto a segunda (A2) tem dimensões de 0,9 por 0,7 metros, segundo as medições publicadas na revista de engenharia NDT & E International.