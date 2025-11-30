Astronomia de dezembro 2025 traz superlua, meteoros e cometa

Ultimo mês do ano é marcado por passagem de cometa; confira os fenômenos astronômicos de dezembro de 2025 / Crédito: Victor Sabet & Julien De Winter

Dezembro encerrará 2025 com intensas transformações no céu. A temporada contará com duas chuvas de meteoros atingindo seus picos de atividade, além da passagem do cometa Atlas, marcando um momento ideal para fazer pedidos à “estrela cadente” para o ano que virá. A seguir, veja cada um desses e outros eventos astronômicos de dezembro de 2025 no Brasil e no mundo.

Maior chuva de meteoros do ano Recorrentes ao longo do ano, as chuvas de meteoros acontecem quando a Terra passa por detritos cósmicos deixados por cometas ou asteroides. As duas últimas ocorrências serão a Pupidas-Velidas e a Geminidas. Enquanto a Pupidas riscará o céu com sutileza, a Geminidas será a mais intensa e brilhante chuva de meteoros de 2025. Eventos acontecerão, respectivamente, entre 1° e 15 de dezembro e entre 4 e 17 de dezembro. A Pupidas atingirá seu pico dia 7, com cerca de 10 meteoros por hora. Esse é o período ideal para visualizar o fenômeno no céu. A Pupidas coincide sempre no mês de dezembro pois é o momento em que a "nuvem" de fragmentos do cometa Machholz 1 passa pela órbita da Terra. Já a Geminidas lançará aproximadamente 150 meteoros por hora quando atingir seu pico, em 14 de dezembro. Diferente da maioria das chuvas de meteoros, que normalmente tem origem em cometas, a Geminidias são originadas do asteroide 3.200 Phaethon.

Chuva Pupidas-Velidas Período de ocorrência: 1 a 15 de dezembro

Pico: 7 de dezembro

Taxa no pico: cerca de 10 meteoros por hora

Chuva Geminidas Período de ocorrência: 4 a 17 de dezembro Pico: 14 de dezembro Taxa no pico: cerca de 150 meteoros por hora >> Nova lua é descoberta no Sistema Solar; entenda e saiba onde fica Superlua A partir do dia 4 de dezembro, a lua poderá ser vista maior e mais brilhante no céu, quando o satélite natural estará a uma distância de 357.219 km. A chamada superlua acontece a partir das 20h14min, seguindo o horário de Brasília. Apesar de não ser um termo oficial, "superlua" é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua em sua fase cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.

Durante o fenômeno, a última superlua poderá parecer até 7,9% maior e 16% mais brilhante no céu do que uma Lua Cheia comum, devido à sua proximidade com o planeta. Leia mais A 'quase-lua' da Terra escondida há décadas — e que não está sozinha Sobre o assunto A 'quase-lua' da Terra escondida há décadas — e que não está sozinha Cometa ATLAS O cometa 3I/ATLAS ou C/2025 N1, descoberto em julho de 2025, passa próximo da Terra e poderá ser visto no céu nos dois hemisférios. O corpo celeste atingirá sua máxima aproximação no dia 19 de dezembro.