Existe vida extraterrestre? A explicação do Paradoxo de Fermi

"Onde está todo mundo?": é a pergunta, sobre a ausência de alienígenas no vasto universo, chamada de Paradoxo de Fermi; entenda o que significa e que cientistas dizem

Uma equipe americana e britânica detectou os "vestígios mais promissores até o momento" da possível presença de vida na atmosfera do exoplaneta K2-18b, em um estudo cujos resultados ainda não foram confirmados.

Os cientistas tentam há anos determinar se a humanidade não está sozinha no universo, uma esperança que cresceu quando astrônomos anunciaram, nesta semana, que detectaram os sinais mais promissores de vida em um planeta fora do sistema solar.

Cientistas acreditam ter encontrado novo planeta anão no sistema solar; ENTENDA



Paradoxo de Fermi: explicações e hipóteses

A Via Láctea, a galáxia onde a Terra está localizada, existe há cerca de 10 bilhões de anos e contém mais de 100 bilhões de estrelas. Provavelmente abriga um número estonteante de planetas potencialmente habitáveis.

No entanto, devido à idade e à imensidão do universo, os cientistas se perguntam há muito tempo por que ainda não tivemos um contato com extraterrestres.

"Onde está todo mundo?", perguntou Enrico Fermi a outros físicos durante um almoço em 1950.