Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba devem concentrar as principais chuvas até quinta, 10

No Ceará, as regiões do Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba deverão concentrar as principais chuvas até esta quinta-feira, 10, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As demais macrorregiões devem seguir com condições de chuvas isoladas.

Nestes três dias, a Funceme indica que a faixa litorânea, o Maciço de Baturité, o Cariri, o sul do Sertão Central e Inhamuns deverão apresentar precipitações entre madrugada e manhã. Nas demais regiões, as precipitações ocorrem entre a tarde e a noite.

Sobre o assunto Litoral de Fortaleza e a Região de Ibiapaba têm os maiores volumes de chuva

Zona de Convergência Intertropical se afasta do Ceará e leva expectativa de mais chuvas

Quatro açudes estão com 100% da capacidade no Ceará, mas crise hídrica ainda preocupa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o órgão, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão dos efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Em relação às temperaturas no Estado, elas devem variar entre a máxima de 33ºC e a mínima de 24ºC.

Confira a previsão da Funceme:

Terça - 08/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Cariri e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva.

Quarta - 09/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva.

Quinta - 10/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba e no Cariri. Nas demais, chuva isolada.

Tags