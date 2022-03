Fortaleza tem manhã de chuva e ruas alagadas; um poste tombou no Montese

Entre as 7 horas de ontem e as 7 horas desta sexta-feira, 11, choveu em mais de 100 municípios. Previsão é que o tempo siga chuvoso em todo o Ceará até o final de semana

A manhã desta sexta-feira, 11, é de trânsito intenso e trechos alagados após quase 12 horas de chuva em Fortaleza. A precipitação começou por volta das 20 horas dessa quinta-feira, 10, com raios e trovões e segue praticamente ininterrupta. Segundo a Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior acumulado na Capital foi de 81,2 mm, registrado no posto Castelão.

De acordo com Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), nesta manhã um poste tombou no cruzamento da rua 15 de novembro com a rua Antônio Fiúza, no bairro Montese. Agentes do Via Livre fazem o controle de tráfego. Veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, são desviados pela rua Elcias Lopes para em seguida entrar na rua Equador e novamente acessar a rua 15 de Novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o túnel da avenida Alberto Sá, no bairro Papicu, está bloqueado no sentido Aldeota. Agentes da AMC se dirigem ao local para prestar auxílio aos condutores. O local conta com bombas de drenagem que retiram o acúmulo de água na via e direcionam para um canal próximo. Entretanto, segundo um trabalhador presente no túnel nesta manhã, uma das bombas está danificada.

A AMC informa ainda que 10 dos 1.062 semáforos presentes em Fortaleza apresentam problema. São cinco por furtos de cabeamento e cinco por falhas no fornecimento de energia. "Agentes e operadores foram enviados aos locais com maior fluxo de veículos para controlar o tráfego", garante o órgão.

No Centro, por volta das 8 horas, a circulação de pedestres era pequena devido à chuva. O trânsito, apesar de intenso, flui nas vias da Capital. Na avenida Aguanambi e na BR-116, fluxo de carros também seguia normalmente.



Nas últimas 24h, chuva em mais de 100 municípios

Entre as 7 horas de ontem e as 7 horas desta sexta-feira, 11, choveu em pelo menos 110 municípios cearenses. A informação é da Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), com dados atualizados às 9h21min.

Segundo o balanço parcial, as regiões com maiores acumulados nas últimas 24 horas são Litoral de Fortaleza, Jaguaribana e Sertão Central. Em 12 municípios, os maiores registros superaram os 50 mm.

Previsão do tempo

Conforme a Funceme, a previsão é que o tempo siga chuvoso em todo o Estado, com precipitações durante esta sexta-feira e também no final de semana.



Os meteorologistas explicam que durante a madrugada e a manhã, as regiões com maior possibilidade de chuva são a faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Durante a tarde, as nuvens são esperadas nas macrorregiões do Litoral Norte, da Ibiapaba, do Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e da Jaguaribana. à Noite, as chuvas podem voltar ao Litoral de Fortaleza, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Em geral, as chuvas esperadas acontecem em virtude de áreas de instabilidade provenientes da proximidade da Zina de Convergência Intertropical (ZCIT) e em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.



Com informações do repórter Levi Aguiar/ Especial para O POVO