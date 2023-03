Dois municípios cearenses registraram chuvas acima de 50 milímetros (mm) entre as 7 horas dessa quinta-feira, 23, e as 7 horas desta sexta-feira, 24. Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Iracema e Maranguape têm as maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas. Ao todo, choveu em pelo menos 106 municípios cearenses.

Depois de dias de chuvas intensas, trechos de duas rodovias estaduais localizadas no Litoral Oeste e no Vale do Curu apresentam pontos de interdição total por conta de açudes sangrando. Outros três trechos estão em estado de atenção moderada e têm ponto de bloqueio parcial, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

"O motivo das chuvas são áreas de instabilidade oriundas do Leste e do Nordeste brasileiros e do oceano Atlântico, além de sistemas de brisa e efeitos locais", explica o meteorologista Frank Baima, da Funceme.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitação no norte do Nordeste do Brasil (NEB) no período de fevereiro a maio, está localizada mais distante da costa.

Atualmente, o Ceará tem 34 açudes sangrando e outros 12 estão com volumes acima de 90%. No outro extremo, 59 reservatórios têm volumes abaixo de 30% da capacidade.



Maiores chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Funceme:

Iracema (Posto: Bastiões): 97 mm Iracema (Posto: Canafístula): 94 mm Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba): 78 mm Iracema (Posto: Ac. Santo Antônio Bastiões): 57 mm Iracema (Posto: Iracema): 52 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede): 47 mm Mombaça (Posto: Mombaça): 45 mm Quixeramobim (Posto: Paus Brancos): 45 mm Limoeiro Do Norte (Posto: Sítio Malhada): 43,7 mm Quixeramobim (Posto: Manituba): 43,3 mm

Ceará registra chuvas em 111 municípios; veja previsão para os próximos dias



Nas últimas 24 horas, Ceará registrou chuva em pelo menos 106 municípios. Os cinco municípios com os maiores registros de chuva foram Iracema (97 mm), Maranguape (78 mm), São Gonçalo do Amarante (47 mm), Mombaça (45 mm) e Quixeramobim (45 mm).

Para esta sexta-feira, 24, são esperadas condições de céu nublado a poucas nuvens com eventos de chuvas isoladas sobre o Centro-Norte do Estado. Na região do Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns é previsto predomínio de estabilidade atmosférica.

De modo geral, para o sábado, 25, e domingo, 26, a previsão do tempo indica nebulosidade variando entre nublado e parcialmente nublado com chuvas em todas as macrorregiões.

Previsão do tempo no Ceará



Sexta - 24/03/2023

Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada sobre a Faixa Litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns. Para a região do Cariri há baixa possibilidade de chuva isolada.

Sábado - 25/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Domingo - 26/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

