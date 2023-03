Com chuvas, moradores da zona rural de Missão Velha enfrentam dificuldades de trafegar por estradas

Moradores da zona rural de Missão Velha, no Cariri cearense, enfrentam dificuldades de locomoção em meio ao estado precário das estradas que ligam a região ao centro da cidade. Relatos dão conta de que residentes de sítios ficam ilhados quando precipitações atingem a região.



Desde o último sábado, 18, fortes chuvas são observadas na cidade e nos seus arredores. Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam que, durante este período, 198 milímetros (mm) foram registrados em Missão Velha — 93,2 mm em um único dia.



Ao O POVO, moradores do município afirmam que são impedidos de se locomover por que as estradas viram "verdadeiras vias enlameadas", contribuindo para o surgimento de acidentes.



A geografia do espaço, em que estradas se encontram nas proximidades de áreas com grandes reservatórios de água, contribui para a degradação das rotas. Em muitos casos, os habitantes de sítios e casas localizadas nestas áreas ficam sem uma saída para o centro de Missão Velha.



O motorista Francisco de Assis, 26, afirma que é quase impossível acessar a zona rural quando chove — ele lembra que um ônibus escolar quase vira no trajeto na última semana. Para ele, por exemplo, a ida ao centro da cidade só pode ser realizada quando as chuvas estão descartadas.



“Pessoas acabam não saindo de casa. As barragens não deixam ninguém passar. Nos dias de muita chuva, não tenho como ir trabalhar. Nestas situações, vamos ao mercado quando é possível”, aponta o motorista.



Dono de uma estabelecimento na cidade, José Carlos, 30, afirma que o problema que aflige a zona rural não é novo. Ele lembra que obras que visavam melhorar o estado das estradas nunca obtiveram resultado satisfatório.



Em quadras chuvosas passadas, rememora Carlos, vilas, comunidades e famílias situadas nos arredores da cidade chegaram a ficar quatro dias sem acesso a vias de locomoção. “Fica muito inacessível, principalmente pelo caso das estradas, que são poucas, cruzarem com rios. Comunidades inteiras ficam ilhadas”.



Resposta governamental



Diante do quadro de intensas precipitações, a Prefeitura de Missão Velha decretou estado de calamidade no município. Foi pedida a ajuda do Governo Federal para que as estradas afetadas pelas chuvas possam ser reparadas.



Nesta terça-feira, 21, a pedido do prefeito da cidade, Tardiny Pinheiro Roberto (PDT), conhecido como Dr. Lorim, e outros gestores municipais, o deputado federal André Figueiredo (PDT) organizou uma audiência com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. No encontro, foram debatidas soluções para as regiões cearenses mais atingidas pelas chuvas.



“Estamos auxiliando todos os municípios que decretaram situação de emergência no reconhecimento e, consequentemente, o seus planos de trabalho”, afirmou o titular da pasta federal.



A Defesa Civil também foi acionada para auxiliar as prefeituras a mitigar os problemas enfrentados pela população. “À medida que os planos de trabalho, ajuda humanitária e reconstrução forem sendo aprovados, vamos liberando os recursos”, apontou Góes.

