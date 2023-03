Chuvas: Umirim e Madalena suspendem aulas presenciais da rede municipal

A Prefeitura da cidade de Umirim, a 98,4 km de Fortaleza, decretou nesta quarta-feira, 22, a suspensão das aulas presenciais da rede municipal por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 23. A paralisação acontece por conta das fortes chuvas na região. As atividades escolares, no entanto, continuam acontecendo de forma remota.

A mesma situação aconteceu no município de Madalena, que anunciou a suspensão das aulas presenciais nesta quarta-feira, 22. A previsão é de que as aulas presenciais sejam retomadas na próxima quarta-feira, 29, ao meio-dia.

“Devido às chuvas intensas no município nesta semana e a previsão de mais chuvas nas próximas semanas, a Secretária de Educação reuniu todos seus técnicos pedagógicos, conversamos também com a prefeita Sonia [Costa] e, por razões de segurança, decidimos paralisar as aulas por uma semana”, disse Crispiniano Uchoa, secretário da Educação de Madalena, em uma postagem no Instagram.

Ele ainda complementa que, por conta das chuvas, muitos alunos estão faltando às aulas pela dificuldade no transporte. O secretário, no entanto, não informou se as aulas irão continuar de forma remota.



