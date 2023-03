Rio transborda após fortes chuvas e cratera se abre em Porteiras; homem morre

Uma cratera se abriu no município de Porteiras, após o riacho Oitis transbordar devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nessa terça-feira, 21. A morte de um homem foi confirmada pelo prefeito da cidade, Fábio Cardoso.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver a água do riacho invadindo as ruas do centro do município e dificultando a passagem dos moradores. As imagens também mostram a velocidade da correnteza e o tamanho da cratera criada pela força da água.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, o prefeito Fábio Cardoso afirmou que o rompimento causou a interdição da rua João Pires, um dos acessos ao Centro de Porteiras. Uma casa e a elevatória do sistema de esgoto também correram o risco de serem atingidos pela água.

Um homem morreu ao tentar passar pela enchente e foi encontrado a três quilômetros do centro do município. Segundo o prefeito, a população tentou conter a vítima, que estaria sob o efeito de álcool, mas o homem passou e foi levado pela força da água.

Cratera se abre em Porteiras após chuvas; pefeito diz que fez licitação para obras

O prefeito de Porteiras, Fábio Cardoso, informou em entrevista à rádio CBN Cariri que fez licitação para a realização de obras no local. Porém, segundo ele, a restauração só deve ocorrer após o período do inverno.

Fábio Cardoso também informou que irá se reunir com a assessoria jurídica do município e os vereadores para decidir se a situação requer o decreto de estado de emergência no município. Ele lembrou que a ruptura da passagem molhada já aconteceu anteriormente.

