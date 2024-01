Suspeito de ameaçar expor fotos íntimas de casal é preso em Itaitinga

Um homem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira, 20, em Itaitinga, município da Região Metropolitana de Fortaleza, por supostamente ameaçar expor fotos íntimas de um casal na internet. Segundo informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o suspeito teria se apossado de um celular perdido por uma das vítimas e exigia quantias em dinheiro para não publicar as imagens.

As investigações foram iniciadas após um rapaz de 20 anos, que seria um dos membros do casal, formalizar uma denúncia de extorsão no 11º Distrito Policial (DP). As identidades do suspeito e do casal não foram divulgadas, conforme a PC-CE, para preservar as vítimas.