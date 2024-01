Natal 2023: PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais que cortam o Ceará

A ação contará com a intensificação das fiscalizações, além de atividades preventivas nas rodovias federais do Estado

A operação "Natal 2023” , da Polícia Rodoviária Federal (PRF), começou na madrugada desta sexta-feira, 22, e se estende até a próxima segunda-feira, 25. A ação busca garantir a segurança viária no feriado prolongado, com intensificação das fiscalizações, além de atividades preventivas nas rodovias federais que cortam o Ceará .

“A PRF busca, com a operação, intensificar sua presença preventiva nas rodovias, realizando comandos e fiscalizações voltadas aquelas infrações mais graves que costumam causar/gerar os principais acidentes nas nossas rodovias, são elas: excesso de velocidade, passagens indevidas, ingestão de álcool etc.”, destaca o policial Diohene Lourenço.

A PRF reforça a necessidade do respeito às normas de conduta: nunca ultrapasse em locais proibidos ou sem visibilidade suficiente para iniciar e finalizar a manobra com segurança; observe a velocidade regulamentar da via; jamais dirija após ingerir bebida alcóolica; verifique a existência e as condições dos equipamentos obrigatórios do seu veículo.

Esses cuidados podem evitar que o condutor se envolva em um acidente de trânsito. O órgão também destaca a importância do uso dos itens de segurança, como o dispositivo de retenção para crianças, cinto de segurança, o capacete, no caso dos motociclistas, dentre outros.

“A responsabilidade para um trânsito mais seguro é compartilhada por todos. Não só dos órgãos de fiscalização, como a PRF, mas também de todos os condutores e pedestres”, diz o Diohene.

“Lembrando aos pedestres, neste período que o fluxo de veículos vai estar intensificado nas rodovias, se você precisar caminhar às margens de uma rodovia ou fazer uma travessia, tenha mais atenção”, continua.