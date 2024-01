Operações de trânsito para o feriadão do Natal iniciam no Ceará

Fiscalizações em CEs ocorrem em parceria da PMCE com o DETRAN e a AMC,em blitzen barreira na Capital. Crédito: PMCE/Reprodução

As operações de segurança de trânsito para o feriadão de Natal em rodovias cearenses começaram nesta sexta-feira, 22. Em vias estaduais, assistidas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), as ações de fiscalização têm início a partir das 18 horas. Já nas rodovias federais do Estado, a intensificação na fiscalização teve início a partir de meia-noite desta sexta. As operações seguem até a noite de segunda-feira, dia 25 de dezembro. Por conta do Natal coincidir com o final de semana, é esperado um aumento significativo no fluxo de veículos nas vias. Por conta disso, a PRF declarou que “direcionará seus esforços operacionais levando em consideração os trechos e horários mais críticos, no que se refere à segurança viária”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A corporação listou os trechos das rodovias federais que possuem os maiores índices de acidentalidade. Os motorista devem ter atenção redobrada nesses trechos:

BR 020 - km 70 ao 90: especialmente, o trecho urbano de Tauá;

BR 020 - km 360 ao 370: próximo ao acesso a Itapebussu;

BR 116 - km 0 ao 30: trecho metropolitano de Fortaleza;

BR 116 - km 50 ao 60: entre os Pacajus e Chorozinho;

BR 116 - km 370 ao 380: trecho urbano de Icó;

BR 116 - km 480 ao 500: especialmente, o trecho urbano de Brejo Santo;

BR 222 - km 0 ao 10: av. Mister Hull, trecho urbano de Fortaleza e Caucaia;

BR 222 - km 130 ao 160: especialmente, o trecho urbano de Itapajé;

BR 222 - km 190 ao 220: especialmente, o trecho urbano de Sobral;

BR 222 – km 300 ao 310: trecho urbano de Tianguá;

BR 304 - km 40 ao 60: especialmente, o trecho urbano de Aracati. As equipes terão como foco a fiscalização de excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, alcoolemia e com foco em motocicletas. O combate à criminalidade também é foco das ações operacionais planejadas para o período. Restrição de tráfego em BRs Para melhorar a segurança e a trafegabilidade nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em trechos de pista simples (aquelas em que não há canteiro/defensa/guard-rail) entre as pistas. Veículos ou combinações veiculares cujo peso ou dimensões excedam 2,6 m de largura, 4,4 m de altura, 19,8 m de comprimento e/ou 57 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC), não poderão circular nos seguintes trechos, dias e horários: CEs “A Operação conta com 35 viaturas, 65 motocicletas, nove guinchos, uma base móvel, 26 postos fixos no interior e região metropolitana e oito postos de fiscalização avançado”, disse a corporação. As ações ocorem em conjunto com os órgãos como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) nas estradas e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em blitzen barreira na capital. Viagens intermunicipais Além de veículos próprios, aproximadamente 40 mil passageiros deverão embarcar entre os dias 22 e 26 de dezembro, entre os Terminais Rodoviários de Fortaleza e o interior do Estado. De acordo com a Socicam, o número representa um aumento de 26% em relação à média normal de fluxo.

