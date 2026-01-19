Tianguá: PRF apreende 90 comprimidos de anfetamina em motocicleta

Transporte de 90 comprimidos de anfetamina é descoberto durante fiscalização em Tianguá / Crédito: Reprodução/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Noventa comprimidos de anfetamina, popularmente conhecidos como “rebites”, foram apreendidos durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 16 horas dessa última sexta-feira, 16, no km 313 da BR-222, no município de Tianguá, a 285 km de distância de Fortaleza. LEIA MAIS | Especialista do sono alerta sobre o uso de estimulantes e hipnóticos



Posse do material estava com um motociclista de 24 anos. Durante os procedimentos de verificação e busca pessoal, foram localizadas cartelas com a inscrição “Nobésio – sem limites”.

Conforme a PRF, a ocorrência foi registrada por meio de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o envolvido assinou termo de compromisso de comparecimento em juízo.

Em 2024, foram registradas 51 ocorrências, com apreensão de 1.218 unidades. Já no ano passado, foram registrados 62 casos no Ceará, com um total de 72.502 itens retirados de circulação — o maior volume já contabilizado no Estado. Ao longo de 2025, a BR-222 concentrou o maior volume de apreensões, com destaque para o trecho de Sobral e região noroeste do território estadual. "A rodovia é considerada estratégica por interligar municípios e receber grande fluxo de veículos, especialmente no transporte de cargas", explica a força de segurança.

Saiba riscos do uso de anfetaminas por motoristas Substância estimulante é comumente utilizada como inibidor de sono por motoristas profissionais, especialmente condutores de veículos de carga, que percorrem longas distâncias e, em alguns casos, tentam prolongar o tempo ao volante. Prática é significativamente arriscada nas rodovias, tanto para quem dirige quanto para os demais usuários da via. SAIBA MAIS | Autodiagnóstico no TikTok: a saúde mental cabe em um vídeo de 60 segundos?

