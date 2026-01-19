Tianguá: PRF apreende 90 comprimidos de anfetamina em motocicleta

Tianguá: 90 comprimidos de anfetamina são apreendidos com motociclistaFiscalização flagra homem de 24 anos transportando anfetamina no km 313 da BR-222 nessa sexta-feira, 16, em Tianguá; rodovias federais sediam aumento expressivo nas apreensões do estimulante
Noventa comprimidos de anfetamina, popularmente conhecidos como “rebites”, foram apreendidos durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 16 horas dessa última sexta-feira, 16, no km 313 da BR-222, no município de Tianguá, a 285 km de distância de Fortaleza.
LEIA MAIS | Especialista do sono alerta sobre o uso de estimulantes e hipnóticos
Posse do material estava com um motociclista de 24 anos. Durante os procedimentos de verificação e busca pessoal, foram localizadas cartelas com a inscrição “Nobésio – sem limites”.
Conforme a PRF, a ocorrência foi registrada por meio de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o envolvido assinou termo de compromisso de comparecimento em juízo.
Leia mais
O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que irá avaliar as informações e os elementos reunidos para definir a tipificação mais adequada. De acordo com o avanço da apuração, pode se tratar de posse para consumo próprio ou tráfico de drogas.
Apreensões de anfetaminas no Ceará bate recorde em 2025
Ainda segundo a Polícia, há um aumento expressivo nas apreensões de anfetaminas em rodovias federais.
Em 2024, foram registradas 51 ocorrências, com apreensão de 1.218 unidades. Já no ano passado, foram registrados 62 casos no Ceará, com um total de 72.502 itens retirados de circulação — o maior volume já contabilizado no Estado.
Ao longo de 2025, a BR-222 concentrou o maior volume de apreensões, com destaque para o trecho de Sobral e região noroeste do território estadual.
"A rodovia é considerada estratégica por interligar municípios e receber grande fluxo de veículos, especialmente no transporte de cargas", explica a força de segurança.
Saiba riscos do uso de anfetaminas por motoristas
Substância estimulante é comumente utilizada como inibidor de sono por motoristas profissionais, especialmente condutores de veículos de carga, que percorrem longas distâncias e, em alguns casos, tentam prolongar o tempo ao volante.
Prática é significativamente arriscada nas rodovias, tanto para quem dirige quanto para os demais usuários da via.
SAIBA MAIS | Autodiagnóstico no TikTok: a saúde mental cabe em um vídeo de 60 segundos?
"O uso dessas substâncias representa um fator de alto risco para a segurança viária. Além de não eliminar o cansaço, elas apenas mascaram sinais de exaustão física e mental, provocando uma falsa sensação de alerta e disposição", alerta a PRF.
Na prática, o condutor permanece sob desgaste real do organismo, o que compromete a capacidade de reação e aumenta a probabilidade de envolvimento em ocorrências graves.
Efeitos colaterais associados ao consumo são redução dos reflexos, alterações de comportamento, episódios de irritabilidade e sono súbito, ampliando a chance de perda de controle do veículo e de acidentes de trânsito com consequências fatais.