Motorista é feito refém e obrigado a fazer Pix de R$ 1000 em FortalezaVítima foi abordada no Luciano Cavalcante e levada até as proximidades da Lagoa do Colosso. Três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos
Criminosos armados fizeram um motorista por aplicativo refém e obrigaram-no a fazer uma transferência via Pix no valor de R$ 1.000 em Fortaleza. Três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos nessa sexta-feira, 16.
O motorista foi rendido por um trio no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (APF). Em seguida, ele foi levado para as proximidades da Lagoa do Colosso, localizada no bairro Edson Queiroz, onde foi obrigado a fazer o Pix.
Ele ainda teve o celular roubado. Policiais civis do Núcleo Operacional do Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio foram acionados e localizaram a vítima em uma área de matagal.
Os policiais apuraram que a conta bancária para onde o Pix havia sido transferido pertencia à esposa de um dos suspeitos presos, identificado como Adriano Andrade da Silva. Abordado pelos agentes, Adriano afirmou que emprestou a conta de sua esposa, sem o conhecimento dela, a pedido do seu irmão, Abraão de Jesus Andrade dos Santos.
Adriano informou que transferiu R$ 700 a Abraão e ficou com R$ 300. Paralelamente, uma outra equipe do Departamento localizou Abraão na casa dele, local onde também estava Cesar Ferreira de Lira. Ambos foram reconhecidos como os executores do sequestro.
O trio foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão mediante restrição de liberdade, roubo majorado e associação criminosa. Submetidos a audiência de custódia, os três homens tiveram a prisão preventiva decretada.
“Do desenrolar dos fatos, verifica-se que resta configurada uma associação delitiva, daí porque há a necessidade de se converter a prisão em flagrante em preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta dos autuados, na qual a vítima indefesa foi feita refém, com restrição de liberdade, tendo sido levada a um matagal e obrigada a transferir quantia bancária a outrem", afirmou na decisão o juiz Flávio Luiz Peixoto Marques.
Crimes contra motoristas por aplicativo
Este foi, pelo menos, o segundo caso ocorrido nesta semana de prisão de suspeitos de manterem motoristas por aplicativo reféns com o intuito de extorqui-los, via Pix.
Na terça-feira, 13, três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido suspeitos de manter um motorista por aplicativo como refém por cerca de quatro horas.
Além disso, na quinta-feira, 15, um homem teve a prisão preventiva decretada após ser autuado em flagrante por suspeita de participação nos roubos de dois motoristas por aplicativo. Quatro adolescentes também teriam participado das ações delitivas.
