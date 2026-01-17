Motorista é feito refém e obrigado a fazer Pix de R$ 1000

Fachada da sede da Polícia Civil do Ceará no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Criminosos armados fizeram um motorista por aplicativo refém e obrigaram-no a fazer uma transferência via Pix no valor de R$ 1.000 em Fortaleza. Três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos nessa sexta-feira, 16.

O motorista foi rendido por um trio no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (APF). Em seguida, ele foi levado para as proximidades da Lagoa do Colosso, localizada no bairro Edson Queiroz, onde foi obrigado a fazer o Pix.

Ele ainda teve o celular roubado. Policiais civis do Núcleo Operacional do Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio foram acionados e localizaram a vítima em uma área de matagal.

