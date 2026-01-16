Homem que liderou "arrastão" contra motoristas de app tem prisão mantida pela Justiça

Homem que liderou "arrastão" contra motoristas de app tem prisão mantida pela JustiçaO suspeito de 20 anos roubou um carro de aplicativo e usou o veículo para emboscar e roubar um motociclista com a ajuda de adolescentes
A Justiça do Ceará decretou a prisão preventiva de João Pedro da Silva Freitas, de 20 anos, acusado de coordenar uma sequência de assaltos contra motoristas de transporte por aplicativo em Fortaleza. A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 15, por meio da 17ª Vara Criminal, em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante do suspeito para garantir a ordem pública.
A dinâmica da ação envolveu o uso de quatro adolescentes e o roubo sequencial de dois veículos, sendo um carro e uma moto. De acordo com os autos do processo, quatro adolescentes solicitaram uma corrida de carro por aplicativo. Durante o trajeto, utilizando uma faca, o grupo rendeu o motorista e subtraiu o veículo.
De posse do carro roubado, os adolescentes foram buscar João Pedro. Com o grupo reunido, eles utilizaram novamente a plataforma para solicitar uma corrida na modalidade moto ("Uber Moto"). Assim que o motociclista chegou ao ponto de encontro, foi cercado pelo grupo e também teve seu veículo roubado.
Caso também é caracterizado pelo crime de corrupção de menores
A magistrada destacou, na decisão, a gravidade do delito, pois houve emprego de arma branca e a participação ativa de adolescentes, o que configura também o crime de corrupção de menores.
"A periculosidade social do agente resta evidenciada pelo modus operandi delitivo", pontuou a decisão, ressaltando o risco que a liberdade do acusado representaria para a sociedade e para a categoria dos motoristas de aplicativo, que se tornaram alvo frequente desse tipo de emboscada.
João Pedro da Silva Freitas responderá pelos crimes de roubo majorado, em razão do concurso de pessoas e uso de arma, e corrupção de menores. O processo seguirá para distribuição a uma das Varas Criminais de Fortaleza. As vítimas foram notificadas da decisão que mantém o acusado preso.
A defesa havia solicitado a liberdade provisória com medidas cautelares, pedido que foi negado pela Justiça diante dos indícios de autoria e da necessidade de interromper a escalada criminosa do grupo.