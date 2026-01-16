Homem que liderou "arrastão" contra motoristas de app tem prisão mantida pela Justiça

Imagem de apoio ilustrativo. Uber é uma plataforma de transporte por aplicativo / Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Justiça do Ceará decretou a prisão preventiva de João Pedro da Silva Freitas, de 20 anos, acusado de coordenar uma sequência de assaltos contra motoristas de transporte por aplicativo em Fortaleza. A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 15, por meio da 17ª Vara Criminal, em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante do suspeito para garantir a ordem pública. A dinâmica da ação envolveu o uso de quatro adolescentes e o roubo sequencial de dois veículos, sendo um carro e uma moto. De acordo com os autos do processo, quatro adolescentes solicitaram uma corrida de carro por aplicativo. Durante o trajeto, utilizando uma faca, o grupo rendeu o motorista e subtraiu o veículo.

De posse do carro roubado, os adolescentes foram buscar João Pedro. Com o grupo reunido, eles utilizaram novamente a plataforma para solicitar uma corrida na modalidade moto ("Uber Moto"). Assim que o motociclista chegou ao ponto de encontro, foi cercado pelo grupo e também teve seu veículo roubado.