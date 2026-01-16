Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casal é preso com 15 kg de crack em carro com filha de seis anos em Juazeiro do Norte

Casal é preso com 15 kg de crack em carro com filha de seis anos em Juazeiro do Norte

No interior do veículo também foram encontrados dois carregadores, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um casal foi preso em flagrante com 15,4 kg de crack em um carro com a filha de seis anos de idade. A prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Juazeiro do Norte, no Cariri, nessa quinta-feira, 15.

No veículo, estavam o motorista, de 30 anos, e a esposa, de 27, além da filha. O casal foi preso após uma abordagem. Com eles, foram apreendidos 15,4 quilos de crack, dois carregadores, 30 munições calibre .380, 20 munições calibre 9mm, quatro aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e uma caminhonete.

Leia Mais | MP cria quatro novos órgãos para combater facções criminosas no Interior e na internet

O homem e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O suspeito já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, desobediência, desacato e crimes de trânsito. O casal foi colocado à disposição da Justiça. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar