Casal é preso com 15 kg de crack em carro com filha de seis anos em Juazeiro do Norte

Um casal foi preso em flagrante com 15,4 kg de crack em um carro com a filha de seis anos de idade. A prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Juazeiro do Norte, no Cariri, nessa quinta-feira, 15.

No veículo, estavam o motorista, de 30 anos, e a esposa, de 27, além da filha. O casal foi preso após uma abordagem. Com eles, foram apreendidos 15,4 quilos de crack, dois carregadores, 30 munições calibre .380, 20 munições calibre 9mm, quatro aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e uma caminhonete.