Casal é preso com 15 kg de crack em carro com filha de seis anos em Juazeiro do Norte

Casal é preso com 15 kg de crack em carro com filha de seis anos em Juazeiro do NorteNo interior do veículo também foram encontrados dois carregadores, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro
Um casal foi preso em flagrante com 15,4 kg de crack em um carro com a filha de seis anos de idade. A prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Juazeiro do Norte, no Cariri, nessa quinta-feira, 15.
No veículo, estavam o motorista, de 30 anos, e a esposa, de 27, além da filha. O casal foi preso após uma abordagem. Com eles, foram apreendidos 15,4 quilos de crack, dois carregadores, 30 munições calibre .380, 20 munições calibre 9mm, quatro aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e uma caminhonete.
O homem e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O suspeito já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, desobediência, desacato e crimes de trânsito. O casal foi colocado à disposição da Justiça. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.