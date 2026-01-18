Sargento da PM morre após capotar UTV nas dunas de Aquiraz

PM Jorge Luís de Meneses Costa morreu após capotar o YV que dirigia nas dunas de Aquiraz / Crédito: Reprodução/Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Aquiraz

O sargento da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) Jorge Luís de Meneses Costa, de 42 anos, morreu após capotar o veículo UTV que guiava nas Dunas do Catu, em Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza). O acidente ocorreu na tarde desse sábado, 17. A PM informou que o militar estava de folga, acompanhado de sua esposa, quando perdeu o controle do UTV. Ele foi socorrido inconsciente para o Hospital Municipal de Aquiraz e, de lá, encaminhado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Aquiraz, cujos agentes atenderam à ocorrência e prestaram socorro às vítimas, a esposa do PM encontra-se fora de risco.

“O Sargento Menezes dedicou sua vida ao serviço da sociedade, honrando a farda com bravura e compromisso com a segurança pública”, afirmou em depoimento divulgado pela PM o 1º tenente Francelino, subcomandante da 1ª Companhia do 19º BPM. “Será lembrado pelo profissionalismo e companheirismo, deixando um legado de respeito entre todos. Que Deus o receba. Missão cumprida”. A Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Aquiraz ressaltou que a circulação de UTVs, quadriciclos, 4X4 na área de dunas configura crime ambiental de acordo com a Recomendação do Ministério Público Estadual, Federal e Lei Municipal 1737/2024.