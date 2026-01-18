Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sargento da PM morre após capotar UTV nas dunas de Aquiraz

Jorge Luís de Meneses Costa, de 42 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
O sargento da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) Jorge Luís de Meneses Costa, de 42 anos, morreu após capotar o veículo UTV que guiava nas Dunas do Catu, em Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza). O acidente ocorreu na tarde desse sábado, 17.

A PM informou que o militar estava de folga, acompanhado de sua esposa, quando perdeu o controle do UTV. Ele foi socorrido inconsciente para o Hospital Municipal de Aquiraz e, de lá, encaminhado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Aquiraz, cujos agentes atenderam à ocorrência e prestaram socorro às vítimas, a esposa do PM encontra-se fora de risco.

A PM emitiu nota de pesar pela morte de Jorge Luís, ressaltando que disponibiliza o aparato da Instituição à disposição da família do sargento.

A corporação divulgou que o PM ingressou na corporação em 8 de setembro de 2010 e que, atualmente, estava lotado na 3ª Companhia do 19º Batalhão de PM, em Fortaleza.

“O Sargento Menezes dedicou sua vida ao serviço da sociedade, honrando a farda com bravura e compromisso com a segurança pública”, afirmou em depoimento divulgado pela PM o 1º tenente Francelino, subcomandante da 1ª Companhia do 19º BPM.

“Será lembrado pelo profissionalismo e companheirismo, deixando um legado de respeito entre todos. Que Deus o receba. Missão cumprida”.

A Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano de Aquiraz ressaltou que a circulação de UTVs, quadriciclos, 4X4 na área de dunas configura crime ambiental de acordo com a Recomendação do Ministério Público Estadual, Federal e Lei Municipal 1737/2024.

“O procedimento foi encaminhado à delegacia, com o apoio da Guarda Municipal e o caso agora segue sob responsabilidade das demais autoridades competentes”, afirmou a pasta.

