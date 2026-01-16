Preso suspeito de matar homem que cobrava "pedágio" no Centro de Fortaleza

Registro de 2023 da Praça da Lagoinha, no Centro de Fortaleza. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: FERNANDA BARROS

Carlos Ramon Araújo de Moura Oliveira, de 22 anos, foi preso suspeito de matar a tiros Gerson Marinho da Silva, crime ocorrido por volta das 16h54min dessa quinta-feira, 15, na Praça da Lagoinha, localizada no Centro de Fortaleza.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) que Carlos Ramon confessou informalmente aos policiais que efetuaram a prisão que praticou o homicídio em cumprimento a ordens da facção criminosa Comando Vermelho (CV).



Conforme o texto, Luxúria, como a vítima seria conhecida, já havia sido flagrado cobrando a “taxa” e advertido pela facção.

“NÓS DO COMANDO VERMELHO NÃO COBRAMOS ESSE TIPO DE MONOPÓLIO, OS ÚNICOS MONOPÓLIOS QUE SÃO PERMITIDOS GERAL JÁ SABE QUAIS SÃO”, afirma o salve, que também cita que um segundo homem está "decretado" pela facção por ter realizado a mesma prática e que um outro foi “afastado” da organização criminosa por 90 dias. Gerson foi morto com quatro tiros na cabeça e dois no braço esquerdo, descreve o APF. Um outro homem teria participado da execução ao lado de Carlos Ramon e é procurado.

