Motorista alcoolizado e sem CNH é preso ao tentar fugir de abordagem em Icó

Teste do bafômetro apontou 1,16 mg/L no ar soprado pelo condutor, sendo um índice considerado altíssimo. Ele foi preso em flagrante pelo crime de trânsito

Um motorista alcoolizado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, no km 375, no município de Icó, a 322 quilômetros de Fortaleza.

No local, os agentes deram ordem de parada, mas não foi obedecida pelo suspeito de 54 anos. Ao ser abordado, foi possível verificar que o condutor estava visivelmente embriagado, com alterações de comportamento e sinais que não tinha condições de dirigir com segurança.