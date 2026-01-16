Motorista alcoolizado e sem CNH é preso ao tentar fugir de abordagem em Icó

Motorista alcoolizado e sem CNH é preso ao tentar fugir de abordagem em IcóTeste do bafômetro apontou 1,16 mg/L no ar soprado pelo condutor, sendo um índice considerado altíssimo. Ele foi preso em flagrante pelo crime de trânsito
Um motorista alcoolizado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, no km 375, no município de Icó, a 322 quilômetros de Fortaleza.
No local, os agentes deram ordem de parada, mas não foi obedecida pelo suspeito de 54 anos. Ao ser abordado, foi possível verificar que o condutor estava visivelmente embriagado, com alterações de comportamento e sinais que não tinha condições de dirigir com segurança.
Os agentes da PRF realizaram o teste do bafômetro que apontou 1,16 mg/L no ar soprado, sendo um índice considerado altíssimo. O condutor foi preso e deve responder por crime de trânsito, como embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação.
