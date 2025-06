Especialista do sono alerta sobre o uso de estimulantes e hipnóticos

Monica Levy, diretora do instituto do sono, destaca os problemas gerados pela negligência de sono durante o Brain Congress

Com o tema “Sociedade on-off: a vida entre estimulantes e hipnóticos” , Monica Levy, diretora do Instituto do Sono, destacou as principais consequências do uso de estimulantes e hipnóticos, além dos riscos da privação do sono, necessidade fisiológica que ocupa um terço de nossa vida.

“O uso não médico de estimulantes tem se tornado cada vez mais frequente. As pessoas buscam aumento do foco e diminuição da fadiga e do cansaço. O paradoxo é que o sono de qualidade aumenta o foco, a concentração, o aprendizado e o bem-estar físico, psicológico e mental”, destaca Monica.



As smart drugs



O uso indiscriminado de substâncias é conhecido como smart drugs ou drogas que aumentam o potencial cognitivo. O crescimento da procura ocorre em busca da melhora da atenção, da concentração, da criatividade exacerbada e da motivação para as atividades rotineiras.



A diretora do Instituto do Sono revelou que, no Brasil, um estudo evidenciou que 14% dos alunos de Direito relataram ter consumido substâncias estimulantes no último ano da graduação, em comparação com 4% de outras graduações. As prescrições são frequentemente obtidas por meio de amigos.