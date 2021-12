Após fortes chuvas em Tianguá, buraco abre na pista e BR-222 é interditada

Um trecho da BR-222 no município de Tianguá precisou ser interditado nessa segunda-feira, 6, devido a um buraco de grandes proporções na pista. Até o momento, a rodovia segue com desvio por dentro da cidade. O caminho bloqueado fica próximo ao km 310 da estrada, com a interdição afetando ambos os sentidos. O desvio, que está sendo realizado por ruas de Tianguá, pode ser visto no mapa abaixo ou clicando neste link.

Para quem segue no sentido sudoeste pela BR-222, vindo de Sobral, o desvio acontece pela avenida Manoel de Lima. É preciso virar à esquerda na via, na altura do supermercado Frangolândia. Segue-se pela avenida Cel. Tomaz de Aguiar, em direção à CE-187. Ao chegar na rodovia, é necessário virar à esquerda e, logo em seguida, à direita, para chegar à avenida Construtor Raimundo Boto, pela qual segue-se até retornar à BR-222.

Quem vem do Piauí, seguindo pelo distrito de Queimadas, em direção nordeste, deve pegar à direita na avenida Construtor Raimundo Boto, logo antes da subestação da Enel. Segue-se até a CE-187, e, em seguida, deve-se virar à esquerda na avenida Cel. Tomaz de Aguiar, seguindo até chegar novamente à BR-222.

Trânsito em trecho da BR-222 em Tianguá está sendo desviado por dentro da cidade devido a buraco na pista (Foto: Reprodução)



O buraco existia devido a uma obra que estava sendo realizada na rodovia. O temporal que atingiu Tianguá nessa segunda-feira, 6, causou um aumento da fissura, o que levou ao fechamento total da estrada.

