Funceme prevê surgimento de nuvens de chuva no Ceará até quarta, 8

De acordo com Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado (Funceme), a formação de áreas de instabilidade no oceano foi responsável pela chuva do início da tarde desta segunda-feira, 6, em vários municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. Até quarta-feira, 8, essas áreas vão continuar favorecendo o surgimento de nuvens de chuva em parte do Estado.

Para esta terça-feira, 7, o esperado é a presença de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todo o Ceará, com baixa possibilidade de chuva em litoral de Pecém, litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Já para quarta, 8, a previsão é de céu parcialmente nublado em todas as regiões, com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e na região da Ibiapaba.

A previsão para esta segunda-feira, 6, foi de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todo o Estado, com chuva isolada no litoral de Fortaleza. Em litoral Norte, litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Região da Ibiapaba e no Sertão Central em Inhamuns, a previsão indica baixa possibilidade de precipitação, segundo a gerente e meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto.

Segundo Meiry, a baixa possibilidade de chuva prevista até quarta corresponde à probabilidade entre 20% a 40% para ocorrência de chuva nas áreas indicadas.



