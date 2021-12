Suspeito de tentar matar o próprio irmão é capturado em São Benedito

Com antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo, o homem foi preso horas depois da tentativa de homicídio no bairro Recanto, no município de São Benedito, no Interior do Ceará

Um homem de 44 anos, suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio irmão, foi capturado nesse domingo, 5, no município de São Benedito, no Ceará. A prisão aconteceu algumas horas depois da tentativa do crime, por meio de uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

Após denúncias sobre um conflito entre dois irmãos em uma residência localizada no bairro Recanto, a composição foi acionada. O suspeito, que possui antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo, teria tentado atingir o irmão com golpes efetuados por meio de um objeto perfurocortante, que posteriormente foi apreendido pelos policiais.

No momento da prisão, o homem também tentou agredir os agentes, mas foi contido. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Tianguá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e transferido para a Delegacia Municipal de São Benedito, que ficará responsável por conduzir a investigação do caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais por meio de denúncias podem ser feitas pelo telefone (88) 3626-6212, da Delegacia Municipal de São Benedito, ou pelo (85) 3101 0181, número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser passadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato de que realizar qualquer denúnica são garantidos.

