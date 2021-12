Repasse do Estado ao IJF passa de R$ 1,8 milhão para R$ 6 milhões por mês

Objetivo, de acordo com o governador Camilo Santana, é fortalecer o maior hospital de urgência e emergência do Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou aumento de R$ 1,8 milhão para R$ 6 milhões mensais do repasse de verba do Governo do Ceará para o Instituto Dr. José Frota (IJF). O comunicado foi nesta segunda-feira, 6, e tem o papel de fortalecer o IJF, que é o hospital mais importante de urgência e emergência do Estado. No evento também estava o prefeito da Capital, José Sarto (PDT).

A mudança visa aprimorar os critérios de distribuição de incentivos aos equipamentos de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos são oriundos do Tesouro do Estado e alinhados com o Planejamento Estadual e a Lei Orçamentária. Atualmente, a unidade municipal possui 665 leitos e presta serviço para todo a população cearense.

Esses recursos serão utilizados para a compra de insumos. Segundo a superintendente do IJF, Riane Azevedo, o dinheiro deve ser utilizado para comprar, principalmente, itens específicos do setor de traumatologia.

"Essa parceria faz parte do programa Juntos por Fortaleza, desde a época do ex-prefeito Roberto Cláudio. [O projeto] soma esforços e foca nas necessidades da população de Fortaleza. Agora nós estamos ampliando os recursos para o crescimento da unidade", comentou Camilo Santana.

Em relação ao aporte da Prefeitura, a gestão municipal informou que destinará um investimento de 45 milhões. Esse dinheiro será usado para pagar os trabalhadores do Instituto. O prefeito também anunciou a convocatória de 213 servidores de nível superior e técnico, que iniciarão os trabalhos no IJF, em janeiro de 2022.

