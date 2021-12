Barbalha: mais de mil pessoas são flagradas descumprindo isolamento social

Eventos que não exigiam passaporte sanitário nem uso de máscaras foram encerrados por órgãos de fiscalização, que também atestou irregularidades em bares do município

Duas festas foram fechadas neste final de semana em Barbalha, na região do Cariri, por descumprimento às medidas de distanciamento social. Ao todo, mais de mil pessoas foram flagradas desrespeitando as determinações sanitárias.

Além do decreto estadual regulamentando o acesso a eventos, bares e restaurantes, Barbalha estabeleceu legislação no município com medidas ainda mais restritivas. Os limites de ocupação em estabelecimentos é menor que o permitido pelo Estado.

Neste domingo, o Ceará somava mais de 950 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Também foram registrados quase 25 mil mortes pela doença.

Barbalha tem registrado aumento no número de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas semanas. Em novembro, a cidade chegou a registrar índice de risco altíssimo para a doença.

Não é a primeira vez que grandes eventos acontecem de forma irregular no município, desrespeitando as medidas de isolamento social. Em novembro, a fiscalização chegou a encerrar festas que somavam mais de duas mil pessoas.

