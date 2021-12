Tartaruga-Cabeçuda de 150 kg é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Amontada

Na manhã desse domingo, 5, uma tartaruga de 150 kg foi encontrada encalhada na faixa de areia da praia de Moitas, localizada no município de Amontada, no Ceará, sendo posteriormente resgatada por bombeiros da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros de Itapipoca. Os agentes tentaram devolver o animal ao mar, mas não foi possível pelo estado debilitado em que ele se encontrava.

Os bombeiros foram acionados e improvisaram uma lona para examinar a tartaruga, que foi batizada como Marília, sendo encontrada encalhada pelos agentes na faixa de areia da praia. Após isso, o animal foi encaminhado para a Praia de Icaraizinho de Amontada, sendo entregue aos cuidados da Organização ECO Icaraizinho.

A tartaruga resgatada se trata de uma fêmea da espécie tartaruga-cabeçuda, considerada vulnerável. O motivo do animal não conseguir retornar ao seu habitat natural tem sido investigado por profissionais da área. Um vídeo do momento do resgate foi publicado no canal do YouTube da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará.

