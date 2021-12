Temporal alaga ruas, inunda casas e deixa carros submersos em Tianguá

Um forte temporal atingiu o município de Tianguá, na região da Ibiapaba, na noite desta segunda-feira, 6. A chuva, que começou por volta das 17h30min e se estendeu até as 21 horas, deixou ruas e avenidas alagadas em praticamente toda a cidade. A correnteza também invadiu diversas casas, afundou uma carreta em uma cratera e deixou ao menos dois carros submersos. Ainda não há informações se houve feridos.



No centro da cidade, as vias de maior movimentação ficaram intransitáveis e foram cobertas pela água. O transtorno também se estendeu a outros pontos de grande fluxo, como a Rua Alcides Beviláqua, no Bairro do Estádio, onde um veículo de passeio foi engolido pela força da correnteza. Já na Rua Lair Félix Nunes, no Bairro Governador Ferraz, um ônibus de uma empresa de turismo ficou empacado bem no meio da via.

Nas redes sociais, moradores compartilharam os transtornos enfrentados na noite de forte chuva. “Eu moro na rodoviária, era tanta água que cobriu toda a pista e a calçada e começou a entrar dentro de casa”, disse Vinícius Silva. “Tá horrível [...] é um perigo de acidente”, escreveu Raiza Moreira. “Esse local todos invernos fica assim, muitas famílias passam por esse transtorno todos invernos”, ressaltou Airton Queiroz, em referência ao grande alagamento registrado no Bairro do Estádio.



A chuva ainda causou derrubada de diversas árvores, levando até um tronco de quase dois metros para dentro de uma residência. Apesar do susto, ninguém foi atingido. Moradores ainda foram prejudicados com destelhamento de casas e queda de vários muros.



A correnteza também atingiu um trecho em obras no km 310 da BR 222, resultando na interdição total da via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma cratera de dimensão considerável se abriu na pista de rolamento. O órgão reforça que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já foi informado sobre a situação. Enquanto durar o bloqueio, motoristas devem utilizar uma rota alternativa.

Até o fechamento desta matéria, o Calendário de Chuvas, plataforma da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ainda não havia atualizado informações sobre o volume de precipitações registrado em Tianguá. Na manhã desta segunda, 6, o órgão havia previsto pancadas isoladas para as macrorregiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba.



Para esta terça-feira, 7, a expectativa é que ocorram chuvas entre a madrugada e início da manhã, no Litoral do Pecém, de Fortaleza e Maciço de Baturité. A Funceme ressalta, contudo, que as precipitações podem ser isoladas e de fraca intensidade.



Com informações de Evaldo Mendes - Ibiapaba 24h

