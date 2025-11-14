Ex-prefeito de Tamboril morre em acidente na CE-187

Pedro Calisto da Silva, ex-prefeito de Tamboril, morreu em acidente na CE-187 na tarde dessa quinta-feira, 13 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO e arquivo pessoal

O ex-prefeito de Tamboril, Pedro Calisto da Silva, 65, morreu em um grave acidente registrado por volta das 13 horas dessa quinta-feira, 13, na CE-187/ BR-404, próximo à entrada da localidade de Várzea Grande, em Crateús, a cerca de 318 km de Fortaleza. Ele deixa esposa e quatro filhos. Depois da morte, golpistas tentaram aplicar golpes em familiares da vítima utilizando imagem da viúva pedindo ajuda para despesas fúnebres.

Caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Crateús. Segundo nota dos Bombeiros, o procedimento exigiu uso de ferramentas hidráulicas, como tesoura, expansor e alargador, devido a forte deformação dos veículos. A ação durou cerca de quatro horas e contou com apoio também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quem foi Pedro Calisto da Silva Pedro Calisto da Silva foi prefeito de Tamboril entre 2017 e 2020, sendo filiado ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Também exerceu três mandatos como vereador e presidiu a Câmara Municipal em duas ocasiões. Atual prefeito da Cidade, Luiz Marcelo Mota Leite (PSB) decretou luto oficial de três dias. "Sua partida é uma grande perda para todos nós", escreveu em nota de pesar nas redes sociais. Sindicato dos Servidores Municipais de Tamboril (SSMT) também lamentou óbito, destacando diálogo e contribuição para a categoria.