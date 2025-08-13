Homem é condenado a 42 anos de prisão por matar ex-companheira com golpes de estilete

Imagem de apoio ilustrativo. Um homem foi condenado a 42 anos de prisão por matar a ex-companheira com golpes de estilete, em Tamboril / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem foi condenado a 42 anos de prisão pelo feminicídio cometido contra a ex-companheira, em Tamboril, em 10 de janeiro de 2025. A condenação ocorreu sete meses após o delito.

Francisco e a ex-companheira já estavam separados há cerca de seis anos, quando ele foi até a casa dela e a matou com golpes de estilete no pescoço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do agressor insistir em reatar o relacionamento com a vítima, ele mantinha comportamento possessivo e ciumento, de acordo com o MP. LEIA MAIS | Em uma semana, seis mulheres são vítimas de feminicídio no Ceará

O réu, identificado como Francisco Claudio da Silva Moura, foi sentenciado, na segunda-feira, 11, pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Tamboril, após denúncia oferecida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Após o delito, Francisco Claudio tentou contra a própria vida, ficando hospitalizado por longo período antes de ser preso.

