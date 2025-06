Homem é denunciado por feminicídio em Tamboril; vítima foi morta com pauladas

Suspeito teria assassinado a então companheira enquanto ela dormia; crime teria sido motivado pela possibilidade de término do relacionamento

Um homem foi denunciado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) durante a última quinta-feira, 5, por um crime de feminicídio praticado no município de Tamboril, distante 287 quilômetros (km) de Fortaleza.

Pedro Rodrigues Pessoa, 45, está preso preventivamente desde o dia 18 de maio, suspeito de matar a então namorada, Gizely Gonçalves, enquanto ela dormia.