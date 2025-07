Acidente entre caminhão e carro vitima 6 pessoas da mesma família no Ceará

Um caminhão que transportava frangos colidiu contra um veículo de passeio que trafegava no sentido Tamboril–Sucesso. Todas as vítimas do acidente estavam no carro.

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente de trânsito na noite dessa sexta-feira, 4, por volta das 22h30, na CE-187, no trecho próximo ao distrito de Sucesso, no município de Tamboril, distante 286 km de Fortaleza.

A colisão ocorreu próximo de uma rotatória que liga as cidades de Nova Russas e Tamboril. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o caminhão Volkswagen, de cor branca e placas de Tianguá, colidiu com o veículo GM Corsa Sedan.

Após a colisão, o automóvel foi arrastado e completamente destruído.



O caminhão tombou e espalhou a carga na pista. O condutor permaneceu no local após o acidente. Ele prestou declarações na delegacia da região e, segundo os bombeiros, não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Crateús foram acionadas para atender a ocorrência. Também participaram da ocorrência agentes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Perícia Forense do Estado.