Ampliação do Hospital de Crateús deve ser entregue em junho de 2026

Ampliação do Hospital de Crateús deve ser entregue em junho de 2026Hospitais estaduais de Crateús, Iguatu e Baturité devem focar no atendimento em alta complexidade no Interior do Estado
Três hospitais de referência, em Crateús, Iguatu e Baturité, estão em diferentes fases de implantação e prometem reforçar o atendimento especializado em regiões estratégicas do Ceará. O Hospital Regional dos Sertões de Crateús encontra-se no estágio mais avançado e deve ser entregue em junho de 2016.
Farmácia Popular: Ceará teve 130 drogarias descredenciadas pelo Ministério da Saúde; ENTENDA
A informação é da secretária de Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara Coelho, em entrevista ao O POVO CBN nesta quarta-feira, 19.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Equipamento passa por uma ampliação de 154 novos leitos, somando-se à estrutura já existente. Assim, depois da reorganização, o serviço contará com cerca de 180 leitos no total.
Leia mais
Dessa forma, o Hospital de Crateús será voltado para alta complexidade, com destaque para oncologia, cardiologia e traumato-ortopedia. Segundo a titular da pasta, o serviço focado no câncer já foi iniciado há cerca de um mês, com a realização de cirurgias, biópsias e atendimento associado à quimioterapia, que funciona em unidade conveniada.
A meta do governador Elmano de Freitas (PT) é garantir que todas as regiões tenham acesso a serviços de alta complexidade. No caso da região Norte, onde o município está inserido, a ampliação é considerada essencial devido à grande extensão territorial, que abrange 55 localidades. A expansão busca descentralizar e melhorar a cobertura, mesmo contando com o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral.
Já os Hospitais de Baturité e Iguatu estão em etapas diferentes do processo de implantação. Baturité encontra-se com a obra em fase de ordem de serviço pela licitação da obra, enquanto em Iguatu ainda está sendo negociada a área do terreno para a obra, etapa essencial para a posterior emissão da ordem de serviço.
Além dos novos hospitais, a secretária ressaltou ações em andamento para ampliar a oferta de leitos em hospitais já existentes. Logo, indicou que a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza deve contar com previsão de abertura de 100 leitos até o fim deste mês de agosto.
Há ainda investimentos em 60 leitos de ortopedia no Hospital Universitário do Ceará (HUC), além da abertura do serviço de politrauma e ortopedia no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, e Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), no Limoeiro do Norte.
A secretaria também articula com a Santa Casa de Sobral para retomar todos os procedimentos ortopédicos na unidade.