Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ampliação do Hospital de Crateús deve ser entregue em junho de 2026

Ampliação do Hospital de Crateús deve ser entregue em junho de 2026

Hospitais estaduais de Crateús, Iguatu e Baturité devem focar no atendimento em alta complexidade no Interior do Estado
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três hospitais de referência, em Crateús, Iguatu e Baturité, estão em diferentes fases de implantação e prometem reforçar o atendimento especializado em regiões estratégicas do Ceará. O Hospital Regional dos Sertões de Crateús encontra-se no estágio mais avançado e deve ser entregue em junho de 2016.

Farmácia Popular: Ceará teve 130 drogarias descredenciadas pelo Ministério da Saúde; ENTENDA

A informação é da secretária de Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara Coelho, em entrevista ao O POVO CBN nesta quarta-feira, 19.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Equipamento passa por uma ampliação de 154 novos leitos, somando-se à estrutura já existente. Assim, depois da reorganização, o serviço contará com cerca de 180 leitos no total.

Leia mais

Dessa forma, o Hospital de Crateús será voltado para alta complexidade, com destaque para oncologia, cardiologia e traumato-ortopedia. Segundo a titular da pasta, o serviço focado no câncer já foi iniciado há cerca de um mês, com a realização de cirurgias, biópsias e atendimento associado à quimioterapia, que funciona em unidade conveniada.

A meta do governador Elmano de Freitas (PT) é garantir que todas as regiões tenham acesso a serviços de alta complexidade. No caso da região Norte, onde o município está inserido, a ampliação é considerada essencial devido à grande extensão territorial, que abrange 55 localidades. A expansão busca descentralizar e melhorar a cobertura, mesmo contando com o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral.

Já os Hospitais de Baturité e Iguatu estão em etapas diferentes do processo de implantação. Baturité encontra-se com a obra em fase de ordem de serviço pela licitação da obra, enquanto em Iguatu ainda está sendo negociada a área do terreno para a obra, etapa essencial para a posterior emissão da ordem de serviço.

Além dos novos hospitais, a secretária ressaltou ações em andamento para ampliar a oferta de leitos em hospitais já existentes. Logo, indicou que a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza deve contar com previsão de abertura de 100 leitos até o fim deste mês de agosto. 

Há ainda investimentos em 60 leitos de ortopedia no Hospital Universitário do Ceará (HUC), além da abertura do serviço de politrauma e ortopedia no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, e Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), no Limoeiro do Norte.

A secretaria também articula com a Santa Casa de Sobral para retomar todos os procedimentos ortopédicos na unidade.

Quaest: Lula é aprovado por 46%; projeto sobre proteção de crianças online | O POVO no Rádio 20/8/25

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar