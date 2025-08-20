Ampliação do Hospital de Crateús deve ser entregue em junho de 2026

Solenidade que marcou assinatura do decreto para tornar o Hospital Geral de Crateús parte da rede pública do Ceará em 2021 / Crédito: Reprodução/Twitter Camilo Santana

Três hospitais de referência, em Crateús, Iguatu e Baturité, estão em diferentes fases de implantação e prometem reforçar o atendimento especializado em regiões estratégicas do Ceará. O Hospital Regional dos Sertões de Crateús encontra-se no estágio mais avançado e deve ser entregue em junho de 2016.



A informação é da secretária de Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara Coelho, em entrevista ao O POVO CBN nesta quarta-feira, 19.