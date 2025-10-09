Família de nove jacarés é resgatada dentro de poço na zona rural de Crateús; veja vídeo

Nove jacarés foram resgatados na localidade de Cacimba do Meio, na zona rural de Crateús, na tarde dessa quarta-feira, 8 / Crédito: Reprodução/ CBMCE

Os filhotes haviam ficado confinados com o esvaziamento do cacimbão. De acordo com os Bombeiros, os relatos dão conta de que, provavelmente, os jacarés foram parar no local devido à cheia do rio. Subtenente do Corpo de Bombeiros Nazareno, o cabo Robson e os soldados Thales e Wallessy estavam à frente da ocorrência. De acordo com o subtenente, os animais estavam com fome e sede. "Eu, que tenho 34 anos de serviço na corporação, já trabalhei em vários quartéis, nunca tinha ouvido falar numa captura tão grande de jacarés como essa", informou Nazareno.

Conforme o comandante da Companhia de Crateús, major Prado, houve necessidade do uso de amarração para proteger equipe e animal. Répteis estavam saudáveis, a ponto de estarem se reproduzindo. Cuidados ao se deparar com jacarés Moradores da região iam deixar água e comida até entrarem em contato com os Bombeiros.