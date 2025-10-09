Família de nove jacarés é resgatada dentro de poço na zona rural de Crateús; veja vídeo

Família de nove jacarés é resgatada dentro de poço na zona rural de Crateús; veja vídeoRépteis, incluindo cinco adultos e quatro filhotes recém-nascidos, foram soltos no rio Poti após captura na localidade de Cacimba do Meio, em Crateús, nessa quarta-feira, 8
Família de nove jacarés, sendo cinco adultos e quatro filhotes recém-nascidos, foi resgatada na localidade de Cacimba do Meio, na zona rural de Crateús, a 355,07 km de distância de Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira, 8.
Os animais estavam presos dentro de um poço, com baixo nível d'água. Após captura segura, os répteis foram soltos no rio Poti, em hábitat natural.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), operação durou quase quatro horas, sem registro de feridos ou incidentes.
Guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Crateús foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após solicitação de moradores da região.
Os filhotes haviam ficado confinados com o esvaziamento do cacimbão. De acordo com os Bombeiros, os relatos dão conta de que, provavelmente, os jacarés foram parar no local devido à cheia do rio.
Subtenente do Corpo de Bombeiros Nazareno, o cabo Robson e os soldados Thales e Wallessy estavam à frente da ocorrência.
De acordo com o subtenente, os animais estavam com fome e sede. "Eu, que tenho 34 anos de serviço na corporação, já trabalhei em vários quartéis, nunca tinha ouvido falar numa captura tão grande de jacarés como essa", informou Nazareno.
Conforme o comandante da Companhia de Crateús, major Prado, houve necessidade do uso de amarração para proteger equipe e animal.
Répteis estavam saudáveis, a ponto de estarem se reproduzindo.
Cuidados ao se deparar com jacarés
Moradores da região iam deixar água e comida até entrarem em contato com os Bombeiros.
Em nota, o CBMCE orienta que ao se deparar com animais silvestres em situação de risco ou em áreas urbanas, a população deve acionar imediatamente o número 193.
Não é recomendada tentativa de resgate por conta própria.