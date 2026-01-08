Morre o radialista Carolino Soares aos 68 anos

Jornalista e radialista Carolino Soares morre aos 68 anos, em Sobral / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Morreu o jornalista Carolino Soares, conhecido no radialismo do Ceará desde a década de 70, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 7, aos 68 anos. A causa do óbito não foi divulgada. Ex-vereador de Nova Russas morre em acidente na CE-265; VEJA



"A história dele merecia ser contada nos cursos de comunicação para que pessoas jovens que estão no jornalismo há pouco tempo pudessem saber o quanto um cara desse foi importante para o trabalho árduo que é ser jornalista e ser radialista", sugere. Sepultamento ocorreu às 11 horas desta quinta-feira, 8, no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza. Prefeitura e Sindicato dos Radialistas emitiram nota de pesar Por meio de nota de pesar, a Prefeitura de Sobral lamentou o ocorrido.