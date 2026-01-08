Morre o radialista Carolino Soares aos 68 anos

Morre o radialista Carolino Soares aos 68 anosFigura marcante da comunicação cearense, Carolino Soares morreu aos 68 anos nessa quarta-feira, 7. Foi ex-proprietário da Rádio Paraíso FM e já passou pelo O POVO
Morreu o jornalista Carolino Soares, conhecido no radialismo do Ceará desde a década de 70, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 7, aos 68 anos. A causa do óbito não foi divulgada.
Ex-vereador de Nova Russas morre em acidente na CE-265; VEJA
Formado no curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará (UFC), já trabalhou nas redações do O POVO e no Jornal Correio da Semana. Além de ter atuado como assessor de comunicação da Prefeitura de Fortaleza e como repórter esportivo, foi ex-proprietário da Rádio Paraíso FM.
Leia mais
Figura marcante da comunicação sobralense, ao entrar na rádio Dragão do Mar FM (99), tocava gêneros fora do escopo tradicional da Capital, como brega e forró, nas vozes de Reginaldo Rossi e Waldick Soriano, por exemplo, trazendo sucesso e audiência.
Para o colega de profissão Cláudio Teran, 63, era versátil nas diferentes áreas de dedicação, inclusive já tendo atuado como produtor musical.
"A história dele merecia ser contada nos cursos de comunicação para que pessoas jovens que estão no jornalismo há pouco tempo pudessem saber o quanto um cara desse foi importante para o trabalho árduo que é ser jornalista e ser radialista", sugere.
Sepultamento ocorreu às 11 horas desta quinta-feira, 8, no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza.
Prefeitura e Sindicato dos Radialistas emitiram nota de pesar
Por meio de nota de pesar, a Prefeitura de Sobral lamentou o ocorrido.
"Ao longo de sua trajetória, Carolino Soares contribuiu de forma significativa para o fortalecimento da imprensa, do rádio e da promoção de eventos em Sobral, deixando um legado de dedicação e compromisso com a comunicação local", informa o poder municipal.
Sindicato dos Radialistas da Região Norte do Estado do Ceará, por meio de seu delegado Ivan Frota, também manifestou profundo pesar pelo falecimento.
"Carolino construiu uma trajetória reconhecida pelo empreendedorismo, pela dedicação à comunicação e pela relevante contribuição ao cenário radiofônico e de promoção de eventos em Sobral, deixando um legado de compromisso com a informação e o entretenimento", caracteriza.
Prefeitura e Sindicato dos Radialistas se solidarizam com familiares e amigos.