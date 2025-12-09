Sobral terá uma réplica da Estátua da Liberdade, afirma prefeito

Obra de 94 metros está em fase de negociação e deve começar a ser construída no início de 2026. O intuito é fomentar o turismo na região

Uma réplica da Estátua da Liberdade será construída em Sobral a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil) durante o programa “Tribuna e Plenário”, da rádio FM Paraíso, emissora da qual ele é proprietário.

Segundo o gestor, o projeto já está em fase de orçamento e prevê uma estrutura de aproximadamente 94 metros de altura, que deve se tornar a maior estátua da região. A obra será instalada entre os distritos de Jordão e Boqueirão, com o objetivo de fortalecer o turismo no município.

“Eu quero trabalhar em cima do turismo. O comércio de Sobral precisa desenvolver”, afirmou o prefeito, afirmando que também pretende implantar um distrito industrial para impulsionar a economia local.

A previsão de Oscar Rodrigues é iniciar as obras no começo de 2026. Para isso, ele já entrou em contato com o responsável pela construção da estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato. De acordo com o prefeito, o projeto deve levar “de um a dois anos, dependendo do pagamento”.

Se concretizada, a estátua será a maior do Brasil, superando inclusive o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.