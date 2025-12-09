Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sobral terá uma réplica da Estátua da Liberdade, afirma prefeito

Obra de 94 metros está em fase de negociação e deve começar a ser construída no início de 2026. O intuito é fomentar o turismo na região
Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Tipo Notícia

Uma réplica da Estátua da Liberdade será construída em Sobral a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil) durante o programa “Tribuna e Plenário”, da rádio FM Paraíso, emissora da qual ele é proprietário.

Segundo o gestor, o projeto já está em fase de orçamento e prevê uma estrutura de aproximadamente 94 metros de altura, que deve se tornar a maior estátua da região. A obra será instalada entre os distritos de Jordão e Boqueirão, com o objetivo de fortalecer o turismo no município.

“Eu quero trabalhar em cima do turismo. O comércio de Sobral precisa desenvolver”, afirmou o prefeito, afirmando que também pretende implantar um distrito industrial para impulsionar a economia local.

A previsão de Oscar Rodrigues é iniciar as obras no começo de 2026. Para isso, ele já entrou em contato com o responsável pela construção da estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato. De acordo com o prefeito, o projeto deve levar “de um a dois anos, dependendo do pagamento”.

Se concretizada, a estátua será a maior do Brasil, superando inclusive o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O O POVO procurou a prefeitura de Sobral para saber mais detalhes sobre a obra, mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta.

