Ex-vereador de Nova Russas morre em acidente na CE-265

Carro colide em moto de Marcelo Evangelista, ex-vereador de Nova Russas / Crédito: Jésse Basilio/YouTube

O ex-vereador de Nova Russas, Marcelo Evangelista, faleceu na manhã do último domingo, 4, após a moto em que ele estava ser atingida por uma caminhonete na CE-265. O acidente aconteceu entre os municípios de Nova Russas e Ararendá, na região do Sertão de Crateús. Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Nova Russas manifestou "profundo pesar" pelo falecimento do ex-vereador. "Marcelo Evangelista deixa um legado de dedicação ao serviço público, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação de cidadãos e o desenvolvimento do nosso município", lembrou o Executivo.

O ex-vereador conduzia uma moto, que foi violentamente atingida por um carro. Com o impacto, Evangelista não resistiu à queda e morreu no local. Por outro lado, no carro estavam presentes três pessoas, que foram socorridas e encaminhadas para um hospital local. O POVO solicitou mais informações sobre o acidente ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (Demutran) de Nova Russas, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Câmara de Nova Russas faz sessão fúnebre Na manhã desta segunda-feira, 5, a Câmara Municipal de Novas Russas fez uma Sessão Fúnebre que contou com uma missa e a fala de parlamentares da cidade. A sessão durou mais de uma hora e meia, com palavras de conforto dedicadas à família do ex-parlamentar e pedidos de justiça após a morte dele.