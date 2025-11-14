Estudante universitário é modido por jiboia em campus da UVA em Sobral

A jiboia é da espécie boa constrictor / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Um estudante universitário foi mordido por uma jiboia no campus da Universidade do Vale do Acaraú (UVA) na tarde dessa quinta-feira, 13. O incidente ocorreu dentro do campus de Sobral, a cerca de 243 km de Fortaleza. O jovem sofreu um ferimento no rosto, foi medicado e passa bem.



O estudante, que cursa Biologia, subiu em uma árvore no estacionamento da instituição para retirar o animal e levá-lo para outro local. Durante o manejo, a serpente o mordeu. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível vê-lo tentando se desprender da cobra. Confira: Após o susto, o estudante conseguiu soltar o animal em outra área do campus e, em seguida, procurou atendimento médico em um hospital. Apesar de ter uma mordida dolorosa, a jiboia não é um animal peçonhento — ou seja, não possui glândulas de veneno, e sua mordida não representa risco de envenenamento.