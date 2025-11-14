Estudante universitário é modido por jiboia em campus da UVA em Sobral

Estudante universitário é modido por jiboia em campus da UVA em SobralA serpente estava em uma árvore no estacionamento da instituição quando o jovem tentou levá-la para outro local
Um estudante universitário foi mordido por uma jiboia no campus da Universidade do Vale do Acaraú (UVA) na tarde dessa quinta-feira, 13. O incidente ocorreu dentro do campus de Sobral, a cerca de 243 km de Fortaleza. O jovem sofreu um ferimento no rosto, foi medicado e passa bem.
LEIA TAMBÉM| UFC assina contrato para uso de pele de tilápia na produção de curativo biológico
O estudante, que cursa Biologia, subiu em uma árvore no estacionamento da instituição para retirar o animal e levá-lo para outro local. Durante o manejo, a serpente o mordeu.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível vê-lo tentando se desprender da cobra. Confira:
Após o susto, o estudante conseguiu soltar o animal em outra área do campus e, em seguida, procurou atendimento médico em um hospital.
Apesar de ter uma mordida dolorosa, a jiboia não é um animal peçonhento — ou seja, não possui glândulas de veneno, e sua mordida não representa risco de envenenamento.
O capitão Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), reforça que o manejo de animais silvestres deve ser realizado apenas por profissionais capacitados:
“Os animais silvestres devem ser mantidos onde estão, a não ser que estejam em áreas com grande circulação de pessoas. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado para avaliar a situação e, se necessário, retirar o animal do local”, afirma o capitão Romário, do Corpo de Bombeiros.
Em nota, a UVA informou que não autoriza alunos ou funcionários a manusearem a “fauna silvestre sem a devida permissão legal e sem a supervisão de profissionais habilitados”.
A instituição orienta que, ao avistar qualquer animal silvestre em situação de risco ou em área urbana, o procedimento correto é acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou órgãos ambientais competentes, evitando intervenções por conta própria.