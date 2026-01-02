Sete bebês nasceram no primeiro dia de 2026 na Santa Casa de Sobral

Os nascimentos são de famílias de diferentes municípios da região / Crédito: Santa Casa de Sobral/Reprodução

O início de 2026 foi marcado pelo nascimento de sete crianças na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, na Região Norte do Ceará. Os partos ocorreram ao longo do dia 1º de janeiro, sendo três vaginais e quatro cesarianas, envolvendo famílias de diferentes municípios da região.



Veja fotos de alguns dos bebês: Juciele Alves, de 31 anos, deu à luz a Santiago Crédito: Santa Casa de Sobral/Reprodução Maria Gilvania,de 26 anos, deu à luz a Paulo Gabriel Crédito: Santa Casa de Sobral/Reprodução Antonia Deuzelina Ribeiro, de 35 anos, deu à luz a pequena Jade Crédito: Santa Casa de Sobral/Reprodução O primeiro nascimento de 2026 foi o de Paulo Gabriel, às 1h23, por parto vaginal. A mãe, a agricultora Maria Gilvania Costa de Sousa, 26, é natural de Irauçuba, município localizado a cerca de 80 quilômetros de Sobral. Ela iniciou o trabalho de parto em sua cidade de origem, mas foi encaminhada à Santa Casa após não haver progressão da dilatação. O parto ocorreu já nas primeiras horas do novo ano. Às 2h22, também por parto vaginal, nasceu Jade, oitava filha da agricultora Antonia Deuzelina Ribeiro, 35, natural de Ipu, município distante cerca de 100 quilômetros de Sobral. Encaminhada à Santa Casa por se tratar de uma gestação de alto risco, Deuzelina já havia tido outro filho na unidade, há três anos.