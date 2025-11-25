Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher finge ser de facção para expulsar a mãe de casa em Sobral

Mulher é presa por fingir ser integrante de facção para expulsar a mãe de casa em Sobral

A suspeita foi autuada por ameaça, extorsão, descumprimento de ordem judicial e violência doméstica e familiar. A mãe já possuía uma medida protetiva que proibia o contato da filha com ela.
Atualizado às
Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por ameaçar e extorquir a própria mãe, de 50 anos. Ela teria tentado expulsar a vítima de sua residência. O caso foi registrado na segunda-feira, 24, na cidade de Sobral, no Ceará. A mãe já possuía uma medida protetiva que proibia o contato da filha com ela.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), equipes de policiais civis foram informadas que uma mulher, de 50 anos, e um homem, de 20, respectivamente, mãe e filho, teriam recebido mensagens de um grupo criminoso, que mandou eles irem embora de sua residência.

Após as apurações, a PC/CE concluiu que as ameaças e a tentativa de expulsão haviam sido praticadas pela filha e irmã das vítimas. 

epois das diligências, a mulher foi levada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuada por ameaça, extorsão, descumprir ordem judicial e violência doméstica e familiar contra a mulher.

