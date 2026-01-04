Homem é encontrado morto no Açude Cachoeiro, em Sobral

Um homem de 22 anos morreu afogado no Açude Cachoeiro, em Sobral, na tarde de sábado, 3. As informações sobre as circunstâncias do afogamento ainda são apuradas pelas autoridades.

Segundo investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar (PMCE), a vítima foi identificada como Francisco Wellington do Nascimento Pinto.