Homem é encontrado morto no Açude Cachoeiro, em Sobral

Investigações apontam para uma morte por afogamento
Autor Júlia Honorato
Um homem de 22 anos morreu afogado no Açude Cachoeiro, em Sobral, na tarde de sábado, 3. As informações sobre as circunstâncias do afogamento ainda são apuradas pelas autoridades.

Segundo investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar (PMCE), a vítima foi identificada como Francisco Wellington do Nascimento Pinto.

As buscas iniciaram após a preocupação da família, que soube que o homem não compareceu ao trabalho. Ao chegarem no açude, onde costumava frequentar, o encontraram sem vida.

A Polícia Militar foi acionada pelos familiares, realizando o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense. No local, a autoridade foi responsável pelos procedimentos legais e pela remoção do corpo.

