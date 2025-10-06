Ataque em Sobral: primeiro dia de volta às aulas

Comunidade da Escola Estadual Professor Luiz Felipe vive retorno às aulas nesta segunda-feira, 6 / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

A segurança da escola também será reforçada por meio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As equipes estarão presentes no entorno da escola e farão visitas periódicas à unidade. Após o ataque criminoso que deixou dois alunos mortos e três feridos, o plano de retorno foi construído com a equipe escolar e as famílias. Relembre crime que abalou comunidade escolar Durante o intervalo das aulas na quinta-feira, 25 de setembro, dois homens em uma moto atiraram contra alunos da escola que estavam no estacionamento da instituição.

Os estudantes Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos. Outros três alunos foram baleados no abdômen, na coxa e na panturrilha. A Polícia prendeu um homem suspeito do ataque no dia seguinte. Ele seria da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Investigações apontam que o crime estaria relacionado a rivalidades entre organizações criminosas.