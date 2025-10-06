Ataque em Sobral: primeiro dia de volta às aulas ocorre nesta segunda-feira, 6Aulas retornarão apenas para os alunos da 3ª série nesta segunda na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luiz Felipe, com atividades reflexivas e de apoio emocional
Ocorre nesta segunda-feira, 6, o primeiro dia de volta às aulas na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luiz Felipe, em Sobral, a 233,78 km de distância de Fortaleza, após assassinatos do dia 25 de setembro.
Conforme pontuou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), o retorno será feito de forma progressiva, com atividades de reflexão e apoio emocional. Assim, neste início, apenas os alunos da 3ª série, nos turnos manhã e tarde, terão aulas.
As turmas da 2ª série e alunos da 1ª série voltarão às atividades nesta terça-feira, 7, e nesta quarta-feira, 8, respectivamente. Ainda na quarta, o turno da noite receberá aulas para todas as séries.
Retorno integral só será acontecerá a partir desta quinta-feira, 9.
Em nota, a Seduc afirma que serão realizadas “atividades de reflexão e integração, conduzidas pelos docentes, professores diretores de turma, psicólogos e assistentes sociais, com o objetivo de oferecer apoio emocional e fortalecer um ambiente de proteção e cuidado” durante a primeira semana.
A segurança da escola também será reforçada por meio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As equipes estarão presentes no entorno da escola e farão visitas periódicas à unidade.
Após o ataque criminoso que deixou dois alunos mortos e três feridos, o plano de retorno foi construído com a equipe escolar e as famílias.
Relembre crime que abalou comunidade escolar
Durante o intervalo das aulas na quinta-feira, 25 de setembro, dois homens em uma moto atiraram contra alunos da escola que estavam no estacionamento da instituição.
Os estudantes Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos.
Outros três alunos foram baleados no abdômen, na coxa e na panturrilha. A Polícia prendeu um homem suspeito do ataque no dia seguinte. Ele seria da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).
Investigações apontam que o crime estaria relacionado a rivalidades entre organizações criminosas.
Logo depois do crime, as aulas na escola Professor Luis Felipe foram temporariamente suspensas.
De acordo com a Seduc, a medida foi adotada para realização de procedimentos de reorganização interna e garantia de acolhimento psicossocial ao corpo escolar.
Dessa forma, a Secretaria diz que desenvolve, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e diversas outras entidades, um plano de ação para garantir a proteção e o bem-estar dos estudantes e profissionais da escola, a retomada das aulas e o apoio integral às vítimas, às famílias e a toda a comunidade escolar.
"Esse plano também abrangerá a rede de escolas no que se refere à gestão de crises no ambiente escolar, prevenção de violência e fortalecimento da cultura de paz nas unidades de ensino", informa.
O Ministério Público do Estado (MPCE) deve acompanhar elaboração do projeto. Assim, indica que a proposta é definir ações de curto, médio e longo prazo para garantir a permanência dos estudantes nas escolas com segurança.
“Participamos dessa força tarefa para apoiar a articulação interinstitucional e garantir que as medidas urgentes e a médio prazo sejam efetivadas. As crianças e adolescentes têm direito a um ambiente escolar seguro e tranquilo”, diz o promotor de justiça Jonas Mehl, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Sobral.