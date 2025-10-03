Após mortes, escola de Sobral retomará aulas de forma escalonada

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-09-2025: Ataque em escola de Sobral deixa três jovens feridos e dois mortos. Na foto, a Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Luis Felipe. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A escola de ensino médio Professor Luis Felipe voltará às aulas de forma escalonada, de acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Após o ataque criminoso que deixou dois alunos mortos e três feridos no dia 25 de setembro, o plano de retorno foi construído com a equipe escolar e as famílias. Na segunda-feira, 6, apenas os alunos da 3ª série manhã e tarde terão aulas. No dia 7, será a vez das turmas da 2ª série e, no dia 8, os alunos da 1ª série terão atividades. No mesmo dia, o turno da noite receberá aulas para todas as séries. Já a partir do dia 9, todas as turmas retornarão integralmente.

LEIA | "Vai ser só mais um": parente de estudante morto em Sobral reclama de cotidiano de violência Em nota, a Seduc afirma que serão realizadas “atividades de reflexão e integração, conduzidas pelos docentes, professores diretores de turma, psicólogos e assistentes sociais, com o objetivo de oferecer apoio emocional e fortalecer um ambiente de proteção e cuidado” durante a primeira semana. A segurança da escola também será reforçada por meio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As equipes estarão presentes no entorno da escola e farão visitas periódicas à unidade. Alunos foram mortos a tiros em ataque ordenado por facção Durante o intervalo das aulas na quinta-feira, 25 de setembro, dois homens em uma moto atiraram contra alunos da escola que estavam no estacionamento da instituição. Os estudantes Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos.