Após mortes, escola de Sobral retomará aulas de forma escalonada

Escola de Sobral volta às aulas de forma escalonada, com atividades de reflexão e apoio emocional

Segurança da escola será reforçada por meio da Polícia Militar e Guarda Municipal de Sobral
A escola de ensino médio Professor Luis Felipe voltará às aulas de forma escalonada, de acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Após o ataque criminoso que deixou dois alunos mortos e três feridos no dia 25 de setembro, o plano de retorno foi construído com a equipe escolar e as famílias.

Na segunda-feira, 6, apenas os alunos da 3ª série manhã e tarde terão aulas. No dia 7, será a vez das turmas da 2ª série e, no dia 8, os alunos da 1ª série terão atividades. No mesmo dia, o turno da noite receberá aulas para todas as séries. Já a partir do dia 9, todas as turmas retornarão integralmente.

Em nota, a Seduc afirma que serão realizadas “atividades de reflexão e integração, conduzidas pelos docentes, professores diretores de turma, psicólogos e assistentes sociais, com o objetivo de oferecer apoio emocional e fortalecer um ambiente de proteção e cuidado” durante a primeira semana.

A segurança da escola também será reforçada por meio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As equipes estarão presentes no entorno da escola e farão visitas periódicas à unidade.

Alunos foram mortos a tiros em ataque ordenado por facção

Durante o intervalo das aulas na quinta-feira, 25 de setembro, dois homens em uma moto atiraram contra alunos da escola que estavam no estacionamento da instituição. Os estudantes Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos.

Outros três alunos foram baleados no abdômen, na coxa e na panturrilha. A Polícia prendeu um homem suspeito do ataque no dia seguinte. Ele seria da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Investigações apontam que o crime estaria relacionado a rivalidades entre organizações criminosas.

