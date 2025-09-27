Suspeito de ataque a adolescentes em escola de Sobral tem prisão convertida em preventiva

O suspeito de atingir cinco adolescentes que estavam no interior da escola Estadual Luís Felipe permanece preso

"O juízo da 1ª Vara da Comarca de São Benedito converteu sua prisão em flagrante em preventiva", divulgou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)

Bruno Amorim Rodrigues teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia neste sábado, 27. O homem é suspeito de participar do ataque que matou dois jovens e feriu três na escola Estadual Luís Felipe, na quinta-feira, 25, em Sobral, no Ceará.

As aulas na instituição de ensino devem voltar no dia 6 de outubro. A Secretaria da Educação elaborou um plano de apoio para alunos, familiares e professores.

O suspeito do crime respondia na Justiça a outros dois homicídios. O indivíduo possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes.

Dois jovens morreram durante ataque em escola de Sobral

No dia 25 de setembro, dois homens em uma moto se aproximaram da escola escola Estadual Luís Felipe e atiraram contra estudantes que estavam no estacionamento, durante o intervalo.

Um dos adolescentes que foi vítima estava em posse de entorpecentes. O secretário Roberto Sá pontuou que o crime tem características de execução e que foi premeditado.