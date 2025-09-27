Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeito de ataque a adolescentes em escola de Sobral tem prisão convertida em preventiva

O suspeito de atingir cinco adolescentes que estavam no interior da escola Estadual Luís Felipe permanece preso
Jéssika Sisnando
Bruno Amorim Rodrigues teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia neste sábado, 27. O homem é suspeito de participar do ataque que matou dois jovens e feriu três na escola Estadual Luís Felipe, na quinta-feira, 25, em Sobral, no Ceará. 

"O juízo da 1ª Vara da Comarca de São Benedito converteu sua prisão em flagrante em preventiva", divulgou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) 

As aulas na instituição de ensino devem voltar no dia 6 de outubro. A Secretaria da Educação elaborou um plano de apoio para alunos, familiares e professores.  

O suspeito do crime respondia na Justiça a outros dois homicídios. O indivíduo possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes. 

Dois jovens morreram durante ataque em escola de Sobral 

No dia 25 de setembro, dois homens em uma moto se aproximaram da escola escola Estadual Luís Felipe e atiraram contra estudantes que estavam no estacionamento, durante o intervalo. 

Um dos adolescentes que foi vítima estava em posse de entorpecentes. O secretário Roberto Sá pontuou que o crime tem características de execução e que foi premeditado. 

Os jovens mortos faziam parte de projetos sociais, que divulgaram notas lamentando o caso e informando que eles eram atletas e queridos na comunidade. 

 

 

