Senador Sá: Prefeitura entrega poços profundos para comunidades

Projeto Sede Zero, criado em 2021, cava estruturas para levar água potável a moradores da zona rural do município, que pode ser usada por humanos e animais

A Prefeitura de Senador Sá, no Sertão de Sobral, anunciou a entrega de 20 poços profundos a comunidades do município. As obras fazem parte do projeto Sede Zero.

Criado em 2021, o programa visa fornecer acesso a água potável para moradores da zona rural da cidade. O líquido pode ser usado por humanos, animais, e na agricultura familiar.

As verbas para o projeto são do próprio município. Até o momento, já foram investidos cerca de R$ 500 mil no Sede Zero.

A atuação nas comunidades inclui a perfuração dos poços, instalação de encanamento, e também a compra de caixas d'água. Como resultado, os moradores não dependem mais do abastecimento por carros-pipa ou deslocamento até açudes.

