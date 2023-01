Ceará pode ter chuvas em todas as macrorregiões até sexta, 20

O Ceará pode ter chuvas em todas as macrorregiões até esta sexta-feira, 20. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta quarta-feira, 18, há alta possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Para quinta-feira, 19, espera-se chuvas em todas as regiões, que a princípio podem ter intensidade de moderada a forte.

Já na sexta-feira, 20, as chuvas tendem a se concentrar no Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte. As demais áreas também podem receber chuva.

As precipitações esperadas devem-se a áreas de instabilidade atmosférica e a efeitos locais, como brisa, relevo, temperatura e umidade, que deverão colaborar para ocorrência de chuva.

Chuva em mais de 60 municípios

Das 7 horas dessa terça-feira, 17, às 7 horas desta quarta-feira, a Funceme registrou chuvas em mais de 60 municípios cearenses. Boletim preliminar atualizado às 11h50 indica que as precipitações caíram em 67 cidades.

A Capital cearense, até essa atualização, tinha índice de 2 milímetros (mm) de chuva. Durante a manhã desta quarta-feira, 18, começou a chover de forma mais itensa por volta das 11 horas - essa quantidade será computada no balanço de amanhã da Funceme.

As 10 maiores chuvas dessas 24 horas foram apontadas nos seguintes postos pluviométricos:

Orós (Posto: Guassusse): 52 mm

Quixelô (Posto: Quixelô ): 36 mm

Iguatu (Posto: Barro Alto): 30 mm

Piquet Carneiro (Posto: Piquet Carneiro): 28 mm

Ererê (Posto: Açude Santa Maria): 27 mm

Granja (Posto: Timonha): 27 mm

Barro (Posto: Cuncas): 21 mm

Mombaça (Posto: Mombaça): 20 mm

Crateús (Posto: Aeroporto): 20 mm

Antonina do Norte (Posto: Várzea Nova): 18,2 mm

