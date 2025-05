Chove em mais de 30 municípios do Ceará; previsão é de aumento da temperatura

Chove em mais de 30 municípios do Ceará. A previsão é de aumento da temperatura em todo o Estado. Guaramiranga (imagem) registrou o maior índice, com 37 milímetros (mm) nesta segunda-feira, 26 / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ceará tem 34 municípios com registro de chuvas das 7 horas de domingo, 25, às 7 horas desta segunda-feira, 26. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA MAIS | Lâmina d’água do açude Orós chega a 16 centímetros e reúne visitantes



As precipitações concentram-se principalmente em Maciço de Baturité, Ibiapaba, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Conforme os dados da Fundação, as demais localidades foram Ubajara (36 mm), Mucambo (35 mm), Guaraciaba do Norte (32 mm), São Gonçalo do Amarante (28, 2 mm), Jaguaruana (28 mm), Quixadá (26 mm) e Jaguaretama (24 mm). Ainda não há pluviosidade em Fortaleza. Previsão do tempo para o Ceará Segundo a Funceme, nesta segunda, a princípio, são esperadas chuvas fracas durante a madrugada e manhã na faixa litorânea e na porção central do Sertão Central e Inhamuns.

À tarde, há previsão de precipitação isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte. Durante a noite, são esperados acumulados dispersos no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Na terça-feira, com o predomínio da estabilidade atmosférica, é esperado o aumento da temperatura em todas as macrorregiões e a redução da nebulosidade. Confira as áreas sujeitas às precipitações Segunda-feira, 26 Madrugada: alta possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns, e baixa chance de precipitação díspare no Maciço de Baturité e Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza;

Manhã: elevada viabilidade de registro disperso no Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns, e reduzida ocorrência isolada no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral Norte;

Tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.