Criminosos fugiram para mata com roupas de camuflagem, mochilas e fuzis em operação na Rocinha; veja vídeo

Cerca de 400 criminosos fugiram para a mata durante operação na Rocinha, no Rio / Crédito: Divulgação/MPCE

Um vídeo feito por um drone do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) mostrou cerca de 400 criminosos fugindo com roupas de camuflagem, mochilas e fuzis durante uma operação contra líderes cearenses do Comando Vermelho (CV), na Rocinha, no último sábado, 31. Imagens divulgadas durante uma coletiva de imprensa do Ministério Público do Ceará (MPCE), nesta terça-feira, 3, na sede do MP, em Fortaleza, mostraram os suspeitos andando em grupo em um trecho da mata. O órgão ministerial negou o vazamento de informações da operação que pode ter auxiliado na fuga dos criminosos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o subprocurador-geral de Justiça Jurídico do MPCE, Plácido Rios, e conforme as autoridades policiais do Rio de Janeiro, os criminosos entraram preparados para ficar de um a quatro dias na região, dependendo do que eles iriam enfrentar e da repressão que ocorreria. LEIA MAIS | Localização de líderes cearenses do CV na Rocinha foi revelada após delação de membro da facção “Operação começou por volta de 3 horas da manhã, onde se viu a movimentação desses criminosos. São pessoas que estão armadas de fuzil e vestem também, dá para ver claramente que eles vestem tipo uma roupa camuflada para facilitar a atuação deles na dentro das matas”, afirma o subprocurador-geral. O subprocurador do MP acredita que os suspeitos podem ter sido alertados de dentro da comunidade. “Um dos vídeos mostra muito tiro, fogos de artifício. Isso, muitas vezes, também alertando toda aquela comunidade que a polícia chegou e que, naturalmente, eles já se preparam para essa incursão nos matos”, acredita.

Ainda segundo Rios, a resposta que as autoridades tiveram sobre o não vazamento de informações estaria relacionado em razão de os alvos estarem nos locais indicados pelas investigações. “Se tivesse havido vazamento, com certeza eles não estariam lá”, afirma o representante do MP. O diretor-adjunto do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Klever Farias, comenta a dificuldade da operação diante da preocupação com moradores da comunidade, segurança dos agentes e que os criminosos possuem estrategicamente rotas de fuga. “Até chegar de fato no endereço, muitas vezes, a gente não consegue chegar a tempo. Então, por isso que dá essa sensação de que eventualmente houve algum tipo de vazamento”, comenta o representante da Polícia Civil do Ceará.